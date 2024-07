Démystifier l’économie Comment les services d’un État providence influencent-ils son PIB ?

Question : On sait que le PIB est la valeur totale des biens et services produits au sein d’un État. Celui-ci inclut-il les services publics ? Si oui, quelle est donc la valeur des services de l’éducation ou des services de santé, par exemple ? Comment est-elle calculée ? Et dans quelle mesure ces services contribuent-ils à augmenter ou à diminuer le PIB ? Autrement dit, le PIB d’un État « providence » est-il plus faible que celui qui n’offre aucun avantage social ? Merci de m’éclairer. – Michèle Ruel, Sainte-Agathe-des-Monts