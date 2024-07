PHOTO ALESSANDRO PENSO, THE NEW YORK TIMES

(Norcia, Italie) Ils ont choisi une vie de prière contemplative, détachée des affaires du monde, mais le mois dernier, des moines bénédictins ont organisé une très grande fête pour inaugurer leur nouveau monastère sur une colline surplombant la ville de Norcia, dans le centre de l’Italie, où saint Benoît est né.

Elisabetta Povoledo The New York Times

Après une messe et un repas pour 1000 convives – la moitié habitant à Norcia –, la petite communauté de moines s’est officiellement installée, huit ans après qu’un tremblement de terre a eut détruit l’ancien bâtiment et une partie de Norcia.

Lors des festivités, ils ont servi la « Nursia », leur bière artisanale. Ce sont les ventes de cette bière qui ont financé la restauration du monastère construit au XVIe siècle. La fête a aussi été un moment d’espoir pour cette région qui tente de renaître après avoir été frappée par le tremblement de terre et l’exode de sa jeunesse.

« Ils auraient pu partir après le tremblement de terre », a déclaré Alberto Naticchioni, ancien maire de Norcia, à propos des 20 moines.

Mais non, les moines se sont retroussé les manches et ont reconstruit. Ça a été un signal important. Alberto Naticchioni, ancien maire de Norcia

Norcia (appelée historiquement Nursie en français) est une des 138 localités de l’Apennin central dévastées par des tremblements de terre en 2016. Deux mois après qu’un séisme a eut tué près de 300 personnes dans la région en août, Norcia a été secouée par un séisme de magnitude 6,5, le plus fort en Italie depuis 1980.

PHOTO ALESSANDRO PENSO, THE NEW YORK TIMES Un des bâtiments du monastère reconstruits après le tremblement de terre de 2016

Personne n’est mort, cette fois, de nombreux habitants ayant évacué les lieux. Mais bon nombre de maisons et de bâtiments historiques se sont effondrés, notamment la basilique Saint-Benoît et l’ancienne abbaye des moines. (Saint Benoît de Nursie, né ici autour de l’an 480, a fondé plusieurs communautés monastiques, et son code de vie, la règle bénédictine, a ordonné la vie de milliers de monastères en Europe.)

Depuis, de nombreuses villes peinent à reconstruire, entravées par la bureaucratie, les effets de la pandémie, le manque d’entreprises de construction et la forte hausse du coût des matériaux.

Jusqu’à 20 %

Pour les moines, une partie des fonds est venue des ventes de bière, « qui sont restées assez stables […] malgré la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine », explique le frère Augustin Wilmeth, maître brasseur de ce monastère (qui a été élevé au rang d’abbaye le mois dernier). Selon l’abbé Benedict Nivakoff, les ventes de bière ont couvert de 15 à 20 % de la reconstruction, les dons finançant le reste.

PHOTO ALESSANDRO PENSO, THE NEW YORK TIMES La reconstruction progresse lentement au centre-ville de Norcia. Selon le maire Giuliano Boccanera, 80 % de la ville a été endommagée ou détruite.

Dans son homélie lors de la messe célébrant la fête de saint Benoît, le 11 juillet, l’abbé Nivakoff a fait l’éloge de la « vertu de la patience ». Mais pour les moines et les 575 000 habitants de la région où la terre a tremblé, « ç’a été dur », a-t-il ajouté durant une entrevue.

L’exode des jeunes vers les villes avait déjà commencé à dépeupler la région avant le tremblement de terre.

« Bien des gens abandonnent, il y a peu de possibilités ici pour les jeunes et les anciens se demandent s’ils reverront un jour leur maison », dit Giulia Bitrai, 27 ans, une institutrice rencontrée par un après-midi caniculaire, alors qu’elle étendait du linge sur la clôture entourant la maison préfabriquée où elle vit avec sa mère et sa grand-mère.

PHOTO ALESSANDRO PENSO, THE NEW YORK TIMES Des centaines d’habitants de Norcia vivent encore dans des maisons préfabriquées subventionnées, huit ans après le séisme qui a secoué la région.

Pour reconstruire, il a fallu envisager des communautés plus viables. L’Italie investit beaucoup dans l’accès à l’internet, les énergies renouvelables et de nouveaux liens ferroviaires, explique Guido Castelli, un des hauts fonctionnaires chargés de la reconstruction après le séisme.

En outre, un taux d’imposition fixe de 7 % a été appliqué aux zones touchées par le tremblement de terre – cette mesure s’appliquait déjà depuis 2019 aux villages en déclin du sud de l’Italie, pour inciter les gens à y vivre.

Mais la crise de l’habitation reste entière. Selon les chiffres officiels, environ 11 000 familles touchées par les séismes de 2016 vivent toujours dans des logements temporaires subventionnés. Aujourd’hui, Norcia est parsemé de ces quartiers de fortune.

Un long processus

Après huit ans, certains parterres sont couverts de fleurs. Des résidants ont mis dans leurs cours des barbecues et des meubles de jardin.

Maria Severini, 71 ans, s’ennuie de sa maison de San Pellegrino, une ville voisine pratiquement rasée en 2016 et abandonnée. Elle craint que sa maison ne soit pas reconstruite de sitôt. Elle a peut-être raison : dans certaines régions d’Italie, on vit depuis plus d’un siècle dans des maisons provisoires construites après des tremblements de terre.

PHOTO ALESSANDRO PENSO, THE NEW YORK TIMES Moines pendant le déjeuner à l’abbaye de San Benedetto

Le monastère attire des visiteurs, affirme le maire Giuliano Boccanera. Et aussi des familles catholiques pratiquantes qui se sont installées dans la région pour être en contact plus fréquent avec les moines et leur vie rythmée par la règle bénédictine millénaire.

Les moines aussi arrivent d’ailleurs : seuls deux d’entre eux sont italiens, les autres venant du monde entier. « Nous avons fait nos vœux perpétuels ici, des vœux pour toute notre vie », dit l’abbé Nivakoff.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

Lisez la version originale de l’article (en anglais ; abonnement requis)