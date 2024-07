À la lumière des plus récentes données sur l’inflation, les économistes sont confiants : la Banque du Canada risque d’opter pour une nouvelle réduction de son taux directeur la semaine prochaine, moment où elle doit rendre sa décision. De quoi donner un peu d’oxygène aux ménages.

Tour d’horizon

Après un soubresaut inattendu il y a deux mois, l’inflation s’est replacée en juin dernier, à 2,7 %, selon Statistique Canada, après s’être établie à 2,9 % en mai. Dit autrement, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente, mais moins rapidement. L’élément encourageant après six mois en 2024 ? L’inflation sous-jacente, qui représente la tendance des prix à plus long terme, atteint 2,2 %. « C’est à peine plus élevé que la cible de la Banque du Canada (2 %) », souligne la Banque Nationale. Selon l’institution financière, la remontée inflationniste observée en mai ne signalait pas de renversement de tendance au pays, mais représentait une exception.

Les explications

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Après une progression de 5,6 % en mai, l’augmentation du prix du litre d’essence n’a été que de 0,4 % en juin dernier.

C’est le ralentissement de la poussée du prix du litre d’essence qui a fait en sorte que l’inflation s’est avérée moins importante en juin qu’en mai au pays. Après une progression de 5,6 % en mai, l’augmentation n’a été que de 0,4 % en juin dernier. « Sans l’essence, l’IPC a augmenté de 2,8 % en juin », indique Statistique Canada. Une contraction observée dans la catégorie des biens durables (-1,8 %), notamment du côté des véhicules automobiles, a également contribué à atténuer la poussée de l’inflation au cours du mois de juin.

Et maintenant ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Une autre réduction du taux directeur se refléterait immédiatement sur les taux d’intérêt variables, notamment.

« La dernière case est cochée », « assez bon pour une réduction », « une baisse de taux qui se profile »… La réaction des économistes est quasi unanime : la Banque du Canada devrait réduire à nouveau son taux directeur le 24 juillet. « Les ménages canadiens peuvent pousser un soupir de soulagement, estime le Mouvement Desjardins. La reprise de la croissance des prix observée en mai semble avoir été une aberration. » Le taux directeur de la banque centrale est à 4,75 % depuis juin, lorsqu’elle a procédé à une première baisse depuis mars 2020. Une autre réduction se refléterait immédiatement sur les taux d’intérêt variables, notamment.

L’ombre au tableau

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Avec une progression de 2,1 % le mois dernier, le prix des aliments achetés en magasin est en hausse d’environ 22 % depuis trois ans, calcule Statistique Canada.

L’épicerie. C’est ce qui continue à faire mal au portefeuille des ménages et qui leur offre peu de répit. Avec une progression de 2,1 % le mois dernier, le prix des aliments achetés en magasin est en hausse d’environ 22 % depuis trois ans, calcule Statistique Canada. « C’est le principal vent de face pour le budget des ménages, note l’analyste Irene Nattel, de RBC Marchés des capitaux, dans une note. [Juin] marquait le deuxième mois consécutif d’une accélération de la croissance des prix des produits que l’on retrouve à l’épicerie. » Les fruits en conserve (9,5 %), les boissons non alcoolisées (5,6 %), les légumes frais (3,8 %) ainsi que les produits laitiers (2 %) sont les catégories où les hausses ont été les plus marquées.

Recul québécois

C’est une première en 18 mois. L’inflation québécoise est sous la moyenne canadienne, du moins, en juin. Le Québec est l’une des six provinces où l’IPC a ralenti, passant de 3,1 % en mai à 2,2 % en juin. Selon l’agence fédérale, cela s’explique entre autres par le prix de l’hébergement pour les voyageurs, qui a retraité de 20,2 %, en raison d’un « glissement annuel ». L’économiste à la Banque Nationale Alexandra Ducharme constate une contraction dans les catégories « discrétionnaires » des vêtements et des loisirs. « Cela peut refléter des choix de consommation plus prudents, dit-elle. Avec un taux d’épargne plus élevé au Québec qu’au Canada, les consommateurs sont plus prudents. »