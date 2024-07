Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Il y a plusieurs années, mon mari décide de transférer ses actifs d’une caisse populaire du Québec à une caisse de l’Ontario. Lorsque nous avions rencontré la conseillère à la caisse pop de l’Ontario, elle nous a dit que les REER étaient garantis jusqu’à 1 million, alors que la limite au Québec est de 100 000 $. Je suis veuve, et j’aimerais savoir si c’est toujours le cas. Anecdote : lorsque nous en avions parlé à notre conseiller chez Desjardins, il n’était pas au courant et nous a dit qu’il ne faudrait pas que cela se sache ! Patricia Bahen

Effectivement, les sommes protégées sont parfois inférieures au Québec à ce qu’on trouve en Ontario, même au sein des caisses populaires Desjardins. Et la limite pour les REER est même supérieure à 1 million.

Quelques explications.

Écartons d’abord les institutions financières sous charte fédérale, dont font notamment partie toutes les grandes banques canadiennes. Leurs dépôts sont protégés d’un océan à l’autre par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) avec les mêmes montants : 100 000 $ par catégorie assurable – on en compte neuf – et par institution. Depuis sa création en 1967, la SADC a indemnisé plus de deux millions de déposants dans le cadre de 43 faillites.

Les institutions financières qui n’ont pas une charte fédérale, notamment les coopératives de crédit, les caisses populaires et les sociétés de fiducie et de prêt, ne sont pas couvertes par la SADC. Elles relèvent de chaque province, qui établit les règles d’assurance-dépôts et désigne un organisme pour sa gestion.

Au Québec, c’est en 1967 que le gouvernement Johnson a adopté la Loi sur l’assurance-dépôts (LAD) et ses règles ont depuis essentiellement suivi celles du fédéral. Le même plafond de 100 000 $ est aujourd’hui appliqué dans neuf catégories assurables, dans toutes les caisses populaires du Québec et leur Fédération, le Trust Banque Nationale, Beneva et une coopérative financière du Bas-Saint-Laurent, Ma Financière.

Depuis 1967, indique-t-on à l’Autorité des marchés financiers, le Fonds d’assurance-dépôts québécois a remboursé 45,9 millions de dépôts. Les faillites des caisses d’entraide économique au début des années 1980 ont coûté à elles seules 31,6 millions.

L’Ontario a choisi une voie différente, et bien plus généreuse par plusieurs aspects à compter de 2020. Les dépôts admissibles non enregistrés, notamment les comptes chèques et les comptes d’épargne, les certificats de placement garanti et les mandats, sont protégés jusqu’à hauteur de 250 000 $ par compte et par épargnant, plutôt que 100 000 $ comme au Québec.

Les comptes enregistrés, comme les REER, les REEE et les CELI, bénéficient quant à eux d’une couverture illimitée.

Mais attendez un peu avant de vous précipiter en Ontario pour y ouvrir un compte dans une caisse populaire Desjardins. « Un compte doit être ouvert dans sa province de résidence, précise Jean-Benoit Turcotti, porte-parole chez Desjardins. Si un résidant du Québec souhaite ouvrir un compte en Ontario, nous nous attendons à ce qu’il ait un intérêt dans cette province, comme le travail ou les études, par exemple. »

Autre réserve : il y a une limite globale à la générosité ontarienne. Les épargnants ne seront plus remboursés quand les coffres du Fonds de réserve d’assurance-dépôts, établis à 499 millions au 31 décembre 2023, seront épuisés. Au Québec, depuis 2017, il n’y a plus aucune limite aux emprunts que peut effectuer l’AMF au gouvernement pour renflouer le Fonds d’assurance-dépôts. Autrement dit, le gouvernement québécois s’engage à rembourser tous les épargnants qui seraient touchés par la faillite de leur institution financière.

« De ce fait, la protection offerte par l’Ontario pourrait être plus faible que celle offerte au Québec », estime M. Théberge. L’autre avantage québécois, ajoute-t-il, c’est que les dépôts en devises étrangères sont protégés. En Ontario, seuls les dépôts en dollars canadiens le sont.