(Washington) La Banque mondiale (BM) va disposer de 11 milliards de dollars supplémentaires, promis par un groupe de pays développés, qui devraient lui permettre d’apporter plus de 70 milliards de dollars de financement sur les dix prochaines années, selon un communiqué publié vendredi par l’institution.

Agence France-Presse

Ces financements, dont l’annonce survient au dernier jours des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la BM qui se sont déroulées toute la semaine à Washington, devraient permettre à la Banque d’apporter un soutien supplémentaire aux États, notamment dans l’adaptation et la transition face au réchauffement climatique.

« La générosité de ces pays est à la fois la confirmation des progrès que nous avons d’ores et déjà réalisé pour réformer la Banque mais aussi le signe de leur engagement partagé pour le développement mondial », a déclaré le président de la BM Ajay Banga, cité dans le communiqué.

Une douzaine de pays sont concernés, parmi lesquels l’Italie, la France, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni ainsi que le Japon, qui s’est par ailleurs engagé à réaliser le premier versement.

Ces engagements sont en partie permis grâce à la plateforme de garantie du portefeuille mise en place en début de mois par la Banque mondiale et qui vise à intégrer sous une même ombrelle l’ensemble des processus de garantie existant à travers le groupe Banque mondiale, qui concerne également l’association internationale de développement (IDA), la société financière internationale (IFC) et l’agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Il s’agit de la seconde annonce majeure de la Banque mondiale durant cette semaine de réunions, après celle, la veille, de l’électrification de 250 millions de personnes en Afrique d’ici la fin de la décennie, pour un engagement de la part de la BM de 15 milliards de dollars.

Dans un communiqué séparé la BM a également annoncé le lancement vendredi d’une plateforme de cofinancement collaborative, en partenariat avec l’ensemble des banques régionales d’investissements.

L’objectif de cette plateforme sera de jouer un rôle de guichet unique pour les pays cherchant des financements de la part des institutions financières internationales (IFI) et réduire ainsi le temps nécessaire pour les procédures avant que les financements ne deviennent effectifs.

« En améliorant les partenariats et promouvant la transparence, la plateforme permettra aux banques de développements, les agences partenaires et les pays de faire face aux défis mondiaux de manière plus efficiente et efficace », a précisé la Banque dans son communiqué.