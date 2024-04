(Ottawa) Les ventes au détail au Canada ont légèrement diminué en février, plombées par la baisse des ventes dans les stations-service et chez les marchands de carburant.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a indiqué mercredi que les ventes au détail ont reculé de 0,1 % pour s’établir à 66,7 milliards en février.

L’agence fédérale précise que les ventes des stations-service et des marchands de combustibles ont chuté de 2,2 % en février, tandis que celles des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 0,5 %.

Les ventes au détail de base – qui excluent les stations-service, les vendeurs de carburant ainsi que les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – sont restées inchangées en février.

Maria Solovieva, économiste à la Banque TD, fait remarquer que le chiffre des ventes globales en février était plus faible que l’estimation préliminaire de Statistique Canada, qui prévoyait un gain de 0,1 %.

« La baisse des ventes au détail pour février a été plus répandue que celle de janvier, reflétant une performance plus faible que prévu des mesures de base et soulignant les défis auxquels sont confrontés les consommateurs dans un contexte de hausse du coût de la vie et du financement », a-t-elle écrit dans un rapport.

En termes de volume, les ventes au détail ont diminué de 0,3 % en février.

Statistique Canada affirme que son estimation préliminaire suggère que les ventes au détail sont restées inchangées en mars, tout en prévenant que ce chiffre serait révisé.

Aux yeux d’Olivia Cross, économiste pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics, la baisse surprise des ventes au détail en février et la stagnation apparente en mars rendent le premier trimestre décevant.

« Cela renforce notre opinion selon laquelle la Banque du Canada va probablement réduire ses taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion en juin », a fait valoir Mme Cross dans une note.

La Banque du Canada a maintenu son taux d’intérêt directeur à 5 % au début du mois, mais le gouverneur Tiff Macklem a déclaré qu’il était « dans le domaine du possible » que la banque centrale puisse réduire ses taux lors de sa prochaine annonce en juin.

Selon Statistique Canada, les ventes des détaillants de marchandises générales ont bondi de 1,1 % en février, tandis que celles des détaillants de produits de santé et de soins personnels ont grimpé de 0,4 %.

Pour leur part, les ventes des détaillants de meubles, d’articles d’ameublement, d’appareils électroniques et d’électroménagers ont chuté de 1,5 %.

Les détaillants de vêtements, d’accessoires vestimentaires, de chaussures, de bijoux, de bagages et de maroquinerie ont également baissé de 1,0 %, tandis que les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont reculé de 0,4 %.