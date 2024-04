Les travailleurs qui s’affairent sur le plancher de vente ou derrière les caisses des magasins sont de moins en moins nombreux à être payés au salaire minimum. Déterminés à garder leurs employés et à en attirer de nouveaux, les détaillants québécois tentent d’offrir une rémunération plus alléchante.

Près de 85 % des entreprises du secteur du commerce de détail ont un peu moins du quart de leurs employés qui gagnent « un taux de salaire inférieur au prochain taux général du salaire minimum », fixé à 15,75 $ au Québec à partir du 1er mai. Ces données ont été recueillies dans le cadre de l’enquête sur les prévisions salariales 2024 dans le secteur du commerce de détail, dont les résultats ont été dévoilés mercredi.

« Les entreprises se distancient de plus en plus du taux général du salaire minimum, alors que 40 % des entreprises sondées n’ont aucun employé avec un taux de salaire inférieur à 15,75 $ », peut-on également lire dans le document réalisé par Rémunia, à la demande de Détail Québec, comité sectoriel de la main-d’œuvre du commerce de détail

Les gens qui s’affairent dans les magasins de vêtements et autres détaillants d’articles de sport sont donc moins nombreux qu’avant à gagner le salaire minimum. Ils sont passés 116 800 en 2019 à 77 200 en 2023 à être rémunérés à ce taux. Au total, on comptait 630 675 employés dans le secteur en 2019 contre 641 677, quatre ans plus tard.

« Qui l’aurait cru ? Les entreprises dans le détail ont tendance à s’éloigner du salaire minimum pour rester compétitives dans un marché qui s’est vraiment resserré », a affirmé à la lumière de ces résultats Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec, peu de temps avant la présentation des résultats dans la cadre d’une conférence tenue à l’occasion de la Journée RH, organisée par le Conseil québécois du commerce de détail.

« C’est un changement de paradigme. »