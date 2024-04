La Société canadienne d’hypothèques et de logement a indiqué que le nombre annuel désaisonnalisé des mises en chantier s’est élevé à 242 195 unités en mars, comparativement à 260 047 en février.

(Ottawa) Le rythme annuel des mises en chantier a diminué de 7 % en mars par rapport à février au Canada, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La Presse Canadienne

Les mises en chantier réelles ont été 10 % plus élevées d’une année à l’autre à Toronto et 15 % plus élevées à Vancouver en raison d’une augmentation des mises en chantier de logements collectifs.

À Montréal, les mises en chantier réelles ont reculé de 1 %, en raison de la baisse enregistrée du côté des logements collectifs.

Le nombre annuel de mises en chantier en milieu rural a été estimé à 21 452 unités.

La tendance sur six mois des mises en chantier d’habitations a diminué de 1,6 %. Elle est passée de 247 971 en février à 243 957 en mars.