(Ottawa) Statistique Canada annonce que les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 0,7 % en février, pour atteindre 71,6 milliards, notamment grâce à la hausse des ventes de pétrole et de charbon.

La Presse Canadienne

L’organisme fédéral indique que les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté dans 13 des 21 sous-secteurs qu’il suit.

Les ventes de pétrole et de charbon ont augmenté de 4,3 %, pour s’établir à 8,7 milliards, grâce à la hausse des prix et, dans une moindre mesure, des volumes. Les ventes du matériel, des appareils et des composants électriques ont augmenté de 12,6 % pour atteindre un record de 1,5 milliard en février.

Les ventes globales des fabricants en dollars constants ont augmenté de 0,1 % en février.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a rapporté que les ventes en gros – en excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et les grains céréaliers – étaient essentiellement demeurées inchangées en février, à 82,2 milliards.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont augmenté de 0,2 % en février – encore une fois à l’exclusion du pétrole, des produits pétroliers et autres hydrocarbures, ainsi que des graines oléagineuses et des grains céréaliers.