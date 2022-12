(Québec) Les nuages sombres à l’horizon forcent le gouvernement Legault à employer le mot en « r » qu’il repoussait jusqu’ici. Il se prépare au risque d’une récession qui gonflerait ses déficits, tout en versant comme promis 1,6 milliard de dollars aux aînés afin de faire face à la hausse du coût de la vie.

C’est ce que révèle la très attendue mise à jour économique et budgétaire du ministre des Finances, Eric Girard, rendue public jeudi.

Comme promis, le grand argentier du gouvernement déploie un nouveau volet du « bouclier anti-inflation » promis par le premier ministre François Legault en campagne électorale. Le montant maximal du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés passera de 411 $ à 2000 $ par année.

Près de 400 000 personnes âgées de 70 ou plus supplémentaires pourront toucher le crédit d’impôt, pour un total d’un peu plus d’un million d’aînés. La mesure coûte 1,6 milliard par année ; Québec calcule ainsi que son aide totalise huit milliards en cinq ans. Il estime que 65 % de l’aide sera versée à des personnes qui ont des revenus inférieurs à 25 000 $ par année.

En tenant compte des autres mesures annoncées dernièrement, comme les chèques de 400 $ à 600 $, Québec retourne aux contribuables cinq milliards cette année (13 milliards en cinq ans). Il peut se le permettre grâce aux revenus autonomes supplémentaires qu’il a engrangés avec la bonne performance de l’économie en début d’année et la hausse de l’inflation, plaide-t-il.

Le ministre confirme également que les paramètres du régime fiscal et des programmes d’assistance sociale seront indexés de 6,44 % le 1er janvier, ce qui reflète la hausse du coût de la vie. Cela représente 2,3 milliards par année.

Déficit et récession

Dans son rapport préélectoral du mois d’août, il prévoyait un déficit de 1,6 milliard pour l’année en cours (beaucoup moins élevé que celui anticipé au budget de mars, 6,5 milliards). Avec sa mise à jour et ses dépenses supplémentaires, le trou est maintenant de 5,2 milliards (après les versements au Fonds des générations qui sert à réduire le poids de la dette). Québec vise toujours un retour à l’équilibre budgétaire en 2027-2028.

Le ministre Girard fait preuve de plus d’optimisme que le secteur privé dans sa mise à jour. Il prédit que l’économie du Québec va s’essouffler, passant de 3,1 % en 2022 à 0,7 % en 2023. Son ministère reconnaît cependant que les prévisionnistes des grandes banques ont une vision plus sombre : ils croient en moyenne que la croissance sera presque nulle, à 0,3 %.

Le gouvernement Legault admet qu’une « forte incertitude […] plane sur ces prévisions ». Il a donc accouché d’un plan B en cas de récession, une baisse du PIB réel qu’il chiffre à 1 % pour l’an prochain : il mettra 8 milliards de côté sur cinq ans. Le ministère des Finances estime qu’un « important recul de l’activité économique au Québec en 2023 » aurait un impact négatif de 5 milliards sur les finances publiques de la province sur la même période. Il prévoit également 2,5 milliards pour « stimuler la relance de l’économie ».

En 2023-2024, l’impact additionnel du scénario de récession serait de 1,9 milliard, et porterait le déficit budgétaire à 4,1 milliards.

« Dans le scénario alternatif de récession, les ménages et les entreprises feraient preuve d’une grande prudence et limiteraient leurs dépenses de consommation et d’investissement. Cette situation entraînerait un repli de l’emploi et une hausse du chômage », explique le ministère.

Le calcul est le suivant : la consommation intérieure est le moteur de la croissance économique du Québec, et l’importante hausse des taux d’intérêt frappe fort, autant pour les citoyens que pour les entreprises.

Et c’est là que le gouvernement Legault veut agir en cas de récession, puisqu’il pourrait « intervenir pour stimuler la relance économique par la mise en œuvre de mesures ciblées », à hauteur de 2,5 milliards.

Cette aide pourrait prendre la forme d’une aide directe pour soutenir les ménages et les secteurs d’activité économiques les plus touchés, et d’un rehaussement des investissements pour réaliser des projets d’infrastructures publiques.

Aussi bien dans son scénario de base que dans celui de récession, on note que le gouvernement ne prévoit pas dans ses documents, pour le moment, qu’il respectera sa promesse électorale d’augmenter d’un demi-point de pourcentage la croissance économique par rapport aux prévisions.

Nombre record de postes vacants

Le ministère des Finances mise toutefois sur une croissance modérée, parce qu’il estime que les « consommateurs disposent d’une épargne importante » et qu’il prédit une importante progression salariale causée par la rareté de main-d’œuvre et cite un autre effet positif sur la consommation : les chèques qu’il a envoyés aux citoyens.

Alors qu’il négocie avec les centaines de milliers d’employés du secteur public, le gouvernement Legault souligne que les salaires et traitements ont augmenté de 10,8 % en 2021, 10,6 % en 2022, et devraient augmenter de 3,5 % en 2023, à cause de la pénurie de main-d’œuvre. Dans ce contexte, ces négociations pourraient avoir un important impact sur les finances publiques du Québec.

Surtout que les défis de la rareté de la main-d’œuvre ne disparaîtront pas de sitôt. À partir de 2023, la création d’emploi deviendra anémique, avec moins de 30 000 emplois créés par année par manque de bras. « La rareté de main-d’œuvre persiste en raison notamment du vieillissement démographique, qui limite l’accroissement de la population active et l’offre de travail ».

Les entreprises ont « du mal à embaucher du personnel ». Le Québec fait face à un « nombre record de postes vacants » : près de 250 000 emplois n’étaient pas comblés au deuxième trimestre de 2022, une hausse de 85 % depuis 2019.

Auparavant, les gouvernements étaient obnubilés par le taux de chômage, mais un nouvel indicateur fait maintenant partie de notre réalité : le taux de poste vacant, qui a bondi de 3,6 % en 2019 à 6,2 % en 2022.