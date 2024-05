La nouvelle division d’investissements alternatifs du groupe Power Corporation, qui est consacrée à la décarbonation de l’économie et aux changements climatiques, poursuit son expansion avec l’arrivée d’un nouvel investisseur, la Canada Vie, qui injecte 600 millions dans la nouvelle stratégie de crédit d’infrastructures climatiques qui a été lancée à l’automne dernier.

Avec cette transaction, Canada Vie, qui est une autre filiale du groupe Power Corporation, prend une participation minoritaire au capital de Power Sustainable, la nouvelle division d’investissements résolument orientée vers les changements climatiques qu’a mise sur pied le conglomérat financier montréalais en 2021.

Mais Canada Vie devient aussi le premier investisseur dans ce nouveau fonds de crédit d’infrastructures climatiques qui a été lancé pour financer – via des titres de dette – des projets liés à la transition énergétique, que ce soit la construction de parcs éoliens, de fermes solaires, de lignes de transport d’électricité…

« Power Sustainable a développé trois stratégies distinctes d’investissements durables », m’explique Olivier Desmarais, président et chef de la direction de cette nouvelle entité de Power Corporation.

« Le premier fonds qu’on a lancé en 2021 est un fonds d’infrastructures énergétiques dans lequel on a transféré les actifs qui étaient détenus dans Power Energy. On a débuté avec 500 millions d’actifs à nous et 500 millions d’investisseurs institutionnels. Aujourd’hui, cette stratégie d’investissement dispose de 1,8 milliard, dont 500 millions qui n’ont pas encore été déployés. »

Ce fonds d’infrastructures en énergie est géré de Montréal par les équipes de Power Sustainable et il investit dans des projets de toutes sortes qui ont un lien avec la décarbonation de l’économie, que ce soit les batteries pour véhicules électriques, les éoliennes, le gaz naturel renouvelable…

Est-ce que ce fonds pourrait participer au financement des projets de construction de parcs éoliens et solaires que souhaite construire en Mauricie l’entreprise TES Canada de Power Corporation pour alimenter en énergie une future usine de fabrication d’hydrogène vert à Shawinigan ?

« Oui, on pourrait participer à un appel d’offres. Il faudrait que je consulte mes équipes d’investissement, mais je pense bien que ce serait possible », estime Olivier Desmarais.

Aujourd’hui, plus de 1 milliard des actifs du fonds d’infrastructures énergétiques proviennent d’investisseurs institutionnels ou de fortunes familiales à l’extérieur du groupe d’entreprises de Power Corporation.

Les participations de Power Corporation dans le fabricant d’autobus Lion et le fabricant de solutions d’éclairage de haute performance Lumenpulse n’ont toutefois pas été transférées dans la nouvelle division d’investissements alternatifs.

« Power Corporation a décidé de conserver ces investissements jusqu’à ce qu’ils atteignent leur maturité », précise Olivier Desmarais.

Agroalimentaire responsable et industries décarbonées

Après les infrastructures énergétiques, Power Sustainable a lancé un deuxième fonds qui a été baptisé Lios et qui est dédié, celui-là, aux initiatives dans le secteur agroalimentaire.

L’alimentation va continuer d’être un enjeu majeur dans le contexte des changements climatiques avec l’importance capitale de mieux gérer les ressources et de réduire l’empreinte sur l’environnement.

Le fonds investit dans des entreprises de taille moyenne – jusqu’à 200 millions de revenus – qui produisent ou transforment des aliments de façon responsable et durable.

« On a réalisé une première ronde de financement et on a levé 290 millions, dont 80 % proviennent d’investisseurs extérieurs. On a réalisé un premier investissement dans l’entreprise Good Leaf en partenariat avec McCain. Good Leaf fait déjà pousser des laitues et des microlégumes verts dans des serres verticales.

« Grâce à nos investissements, on a pu construire une nouvelle serre en Alberta et une autre à Longueuil qui va bientôt commencer ses activités », précise le PDG de Power Sustainable.

Le groupe prévoit lancer d’ici la fin de l’année un quatrième fonds ou stratégie d’investissement qui se spécialisera dans les projets de décarbonation industrielle, en finançant les initiatives qui permettront aux entreprises de réduire leurs émissions de carbone.

« Une fois cette stratégie mise en place, on aura nos quatre chevaliers du développement durable pour combattre l’apocalypse climatique », image à la blague Olivier Desmarais, qui prend par ailleurs très au sérieux le mandat de la division d’investissements alternatifs de Power Corporation.

« On doit faire la démonstration qu’on peut investir de façon durable tout en étant profitable et amener les gens à privilégier ce type d’investissements plutôt que dans des véhicules qui n’ont pas d’impact », souhaite le PDG.

On prévoit qu’il faudra investir à l’échelle mondiale des milliers de milliards de dollars pour financer la transition énergétique et amoindrir le choc des changements climatiques. Ce ne sont donc pas les occasions d’affaires qui vont manquer.

Selon son président, Power Sustainable ambitionne de se positionner d’ici dix ans comme un leader canadien du développement durable et de se hisser parmi les acteurs mondiaux de l’investissement dans la décarbonation.