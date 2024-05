Béton provincial était déjà la plus importante entreprise de propriété canadienne dans l’industrie du béton et le plus important acteur dans ce secteur au Québec. Avec l’acquisition récente de certains actifs du groupe irlandais CHR Canada – dont la cimenterie Ash Grove à Joliette –, l’entreprise d’origine matanoise est maintenant une organisation intégrée verticalement, le rêve des 30 dernières années de son PDG, André Bélanger.

La transaction est passée à peu près inaperçue, mais il y a six semaines, Béton provincial procédait à l’achat de la cimenterie Ash Grove de Joliette ainsi que de toutes les activités de Demix Béton et de certaines activités de Demix Agrégats au Québec.

Ce n’est que cette semaine que la société vendeuse CHR Canada, division du groupe irlandais CHR, a confirmé la transaction, dont les termes financiers n’ont pas été rendus publics.

André Bélanger, qui s’est joint en 1992 à Béton provincial, l’entreprise fondée par son père à Matane en 1960, souhaitait depuis toujours faire l’acquisition d’une cimenterie.

Béton provincial a vainement tenté d’acquérir, en 2020, la cimenterie McInnis à Port-Daniel, mais c’est le groupe brésilien Votorantim, sixième producteur mondial de ciment, qui a remporté la mise avec la Caisse de dépôt et placement du Québec comme partenaire.

Dès le début des années 90, après mon cours de génie et durant mes stages de MBA, j’ai été étudié le secteur des cimenteries en Europe. C’est tellement plus simple et efficace quand tu deviens une entreprise intégrée : tu as un meilleur contrôle de ta destinée, de ta chaine d’approvisionnement et de tes coûts. André Bélanger, PDG de Béton provincial

« You miss a deal, you get a deal », aimait bien rappeler Pierre Péladeau, le fondateur de Québecor. C’est un peu ce qui est arrivé avec la transaction que vient de conclure Béton provincial, la plus importante de la soixantaine d’acquisitions qu’André Bélanger a réalisées en 30 ans.

Parce que ce n’est pas seulement une cimenterie dont l’entreprise vient de prendre possession, c’est aussi un réseau de six terminaux de ciment, dont trois à Terre-Neuve-et-Labrador, deux dans le Grand Montréal et un dans l’État de New York, donc un réseau pour commercialiser le ciment fabriqué à Joliette.

Ces terminaux viennent s’ajouter aux deux terminaux qui appartiennent à Béton provincial à Québec.

La nouvelle division cimentière de Béton provincial a été rebaptisée Ciment St-Laurent, en hommage à ce groupe québécois qui s’est développé dans les années 1950 et qui a été racheté en 2007 par le groupe suisse Holcim.

Du ciment et du béton

La transaction avec CHR Canada a aussi permis à Béton provincial de mettre la main sur neuf usines de béton, soit sept dans le Grand Montréal et deux dans la région de Québec, ce qui porte à 94 le nombre de ses usines au Québec et ce qui en fait le groupe le plus important de l’Est canadien.

La transaction inclut aussi deux carrières dans le Grand Montréal. Avec ses 22 usines de pavage et ses 2700 employés, Béton provincial consolide sa position de force au Québec, comptant aussi sur un parc de 700 camions-bétonnières.

On a confiance dans l’avenir de l’économie du Québec. Les perspectives sont bonnes du côté du renouvellement des infrastructures. Le déficit de logements à combler va prendre des années à se résorber et Hydro-Québec doit investir massivement, notamment dans la construction de barrages. André Bélanger, PDG de Béton provincial

La cimenterie de Joliette va progressivement retrouver sa pleine capacité de production de 1 million de tonnes de ciment par année, contre 750 000 tonnes actuellement, niveau auquel l’ancien propriétaire l’avait ramenée au cours des dernières années.

Béton provincial s’est engagé auprès des clients de l’usine de Joliette à continuer d’aussi bien les servir, mais l’entreprise va aussi utiliser le ciment de sa nouvelle usine pour ses propres besoins.

« On va pouvoir accélérer l’utilisation du béton vert qu’on a développé déjà depuis 1996, en maximisant l’utilisation d’ajouts cimentaires à faible teneur en carbone. La cimenterie de Joliette utilise aussi 35 % d’énergie alternative, autre que fossile, et on prévoit hausser ce pourcentage à 50 % d’ici 2026 », dit le PDG.

Avec sa présence dans 16 des 17 régions du Québec, et maintenant avec une forte concentration d’usines dans les grandes régions métropolitaines, Béton provincial peut réduire ses émissions de CO 2 en gérant mieux ses opérations, en fonction des aléas de la circulation.

Mais, surtout, insiste André Bélanger, son béton est fabriqué avec des matières premières locales, dans des usines locales et par des travailleurs locaux ; que ce soit à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières ou Rimouski, ce sont des usines de l’endroit qui font le travail avec des agrégats de l’endroit, ce qui limite les parcours de longue distance.

Le PDG observe aussi que cette transaction a déjà des impacts positifs au centre administratif de Matane, qui est responsable de la paie des employés de tout le groupe Béton provincial. L’ajout de 600 travailleurs dans le groupe a entraîné l’embauche de nouvelles personnes à Matane, là où tout a commencé il y a 64 ans.