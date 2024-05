L’odyssée québécoise du milliardaire de la baguette française

Il est le plus ancien client de l’hôtel Sheraton centre-ville, où il vient séjourner une dizaine de jours par mois depuis 41 ans. Louis Le Duff, président du Groupe Le Duff et de Bridor, fabricant français de pains et de viennoiseries surgelés destinés aux restaurants, supermarchés et hôtels, poursuit inlassablement le développement de son entreprise fondée au milieu des années 1970, avec le Québec comme tête de pont pour l’Amérique.