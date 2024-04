Le séisme de magnitude 7,2 a jusqu’à présent fait 10 morts et plus de 1000 blessés.

(Taipei) L’Agence centrale de presse de Taïwan a indiqué vendredi qu’un Canadien porté disparu après le puissant tremblement de terre survenu cette semaine sur la côte est de l’île avait été retrouvé sain et sauf.

La Presse Canadienne

L’agence de presse, partiellement financée par le gouvernement, cite en chinois des informations du Centre central des opérations d’urgence.

Elle affirme que le Canadien campe désormais près d’un hôtel dans le parc national de Taroko, à Taïwan.

L’agence de presse identifiait le Canadien comme étant Nicolas Lapointe.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu aux demandes de confirmation.

Le séisme de magnitude 7,2 a jusqu’à présent fait 10 morts et plus de 1000 blessés, tandis que 636 personnes restent bloquées à cause d’éboulements rocheux et d’autres évènements liés au séisme.

L’Agence centrale de presse, citant le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, avait précédemment déclaré que trois Canadiens avaient été sauvés dans la zone du séisme.

L’épicentre du tremblement de terre se trouvait dans le comté de Hualien, à 150 km au sud de la capitale, Taipei. Le séisme a renversé des bâtiments, déclenché des éboulements et immobilisé des trains à travers toute l’île.

Affaires mondiales Canada a déclaré que 5518 citoyens canadiens sont enregistrés à Taïwan.