(Ottawa) Le dernier vol assisté prévu au départ d’Haïti pour les Canadiens aura lieu dimanche, a indiqué la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

La Presse Canadienne

La ministre a affirmé que le gouvernement fédéral avait aidé plus de 250 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille admissibles à quitter le pays dans les dernières semaines.

Elle a ajouté que le nombre de personnes « qui peuvent ou veulent quitter Haïti sur un vol de départ assisté a diminué considérablement », et que, par conséquent, un dernier vol partira dimanche.

Ottawa avait indiqué plus tôt cette semaine élargir son plan d’évacuation de personnes d’Haïti pour inclure les proches de Canadiens et les résidents permanents. Jusque là, le Canada transportait par hélicoptères des personnes munies d’un passeport canadien valide d’Haïti vers la République dominicaine voisine.

« Mon message aux Canadiennes et Canadiens, aux résidentes et résidents permanents et aux membres de leur famille admissibles qui se trouvent en Haïti est le suivant : si vous voulez quitter Haïti, c’est le moment de le faire. Si vous souhaitez que nous vous aidions à le faire, vous devez communiquer avec Affaires mondiales Canada », peut-on lire dans une déclaration écrite de la ministre, vendredi.

Mme Joly a également affirmé que les missions du Canada dans la région surveillent activement une situation en matière de sécurité en Haïti qui demeure « extrêmement instable ».

Ce pays des Antilles est confronté à une crise politique et humanitaire depuis le milieu de 2021. Des gangs commettent des violences à travers le pays tout en limitant l’accès à la nourriture et aux produits de première nécessité.

La situation s’est encore aggravée le mois dernier, lorsque les progrès vers une intervention militaire étrangère ont incité des gangs à libérer des prisonniers et à fermer le principal aéroport d’Haïti.