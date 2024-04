Le Centre des opérations d’urgence de Taïwan a déclaré que le tremblement de terre le plus puissant que l’île ait connu depuis 25 ans a fait 10 morts et 1099 blessés.

Affaires mondiales Canada et le plus haut diplomate de Taïwan à Ottawa déclarent qu’un Canadien est porté disparu à Taïwan après le puissant tremblement de terre qui a frappé l’île cette semaine.

Nono Shen La Presse Canadienne

Le porte-parole d’Affaires mondiales, Pierre Cuguen, a affirmé que les responsables consulaires prêtaient assistance à la famille et étaient en contact avec les autorités locales.

Il a dit ne pas pouvoir fournir plus de détails pour des raisons de confidentialité.

Le représentant de Taïwan au Canada, Harry Tseng, a déclaré plus tôt qu’un Canadien était porté disparu après le séisme de magnitude 7,2 de mercredi, tandis que deux touristes canadiens avaient été secourus d’un parc national.

M. Tseng a affirmé qu’il n’avait aucun détail sur la personne disparue, mais les Canadiens secourus, qui se trouvaient auparavant sur un sentier de randonnée dans les gorges de Taroko, ne sont pas gravement blessés.

Il ajoutait espérer que les équipes de secours puissent retrouver la personne disparue d’ici vendredi.

L’agence de presse semi-officielle de Taïwan, citant le ministère des Affaires étrangères, a indiqué qu’un total de trois Canadiens ont été sauvés de la zone du séisme, et qu’un quatrième est toujours porté disparu.

Les pompiers de Taïwan ont indiqué mercredi sur Facebook que deux Canadiens faisaient partie d’un groupe de personnes bloquées par des éboulements sur un sentier du parc national de Taroko, une destination de randonnée bien connue.

Le Centre des opérations d’urgence de Taïwan a déclaré que le tremblement de terre le plus puissant que l’île ait connu depuis 25 ans a fait 10 morts, 705 personnes piégées, 11 disparus et 1099 blessés.

L’épicentre était à Hualien, à 150 kilomètres au sud de Taipei.

L’agence centrale de presse a indiqué qu’un ressortissant indien et deux Australiens étaient également portés disparus après le séisme, et que 71 ressortissants étrangers avaient été secourus.

« Un certain nombre de représentants de pays étrangers à Taïwan ont exprimé leur sincère gratitude aux équipes de secours et aux autorités de Taïwan pour leur soutien et leur aide formidables », peut-on lire dans la déclaration.

M. Tseng a affirmé qu’il avait été submergé de messages de soutien et d’inquiétude de la part de responsables canadiens, démontrant la « forte solidarité entre le Canada et le peuple de Taïwan ».