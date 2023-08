(Yellowknife) Des milliers d’habitants de la capitale des Territoires du Nord-Ouest se sont joints jeudi aux convois routiers ou ont fait la file à l’aéroport, avec quelques effets personnels emportés à la hâte dans des sacs.

La Presse Canadienne

Les 20 000 habitants de Yellowknife et les deux Premières Nations voisines ont reçu l’ordre d’évacuer le secteur d’ici midi vendredi tandis que les équipes combattent certains des plus de 200 incendies qui ont forcé des milliers d’autres personnes à trouver refuge dans des centres d’évacuation à travers l’Alberta aussi loin au sud que Calgary.

L’ordre d’évacuation s’applique à Yellowknife ainsi qu’aux communautés autochtones voisines de Ndilo et de Dettah.

PHOTO NASA/AGENCE FRANCE-PRESSE Une image satellite de l'incendie prise mercredi.

« Mon Dieu, tellement d’émotions que je ne sais même pas par où commencer », a confié Angela Canning, de Yellowknife, alors qu’elle se préparait à partir avec ses deux chiens et quelques effets personnels dans l’autocaravane pendant que son mari, un travailleur essentiel, restait derrière.

« Je suis en état de choc. »

Les autorités dans les Territoires du Nord-Ouest ont déclaré jeudi que l’évacuation s’était jusqu’à présent déroulée en toute sécurité, l’incendie se situant à environ 16 kilomètres de la périphérie nord de Yellowknife. L’exigence d’évacuation visait à permettre une sortie ordonnée pendant que le feu était à distance.

Les évènements ont évolué rapidement sur plusieurs fronts jeudi, allant des grandes opérations logistiques aux soucis personnels des proches laissés pour compte.

À l’école secondaire Sir John Franklin de Yellowknife, il y avait une file d’attente d’un kilomètre de résidants qui n’avaient pas de véhicules faisant la queue pour les vols de départ. Certains, dont Edward Fraser, arrivaient de refuges pour sans-abri de la ville.

« Ils ont fermé les portes et mis sous clé toutes nos affaires que nous ne pouvons pas emporter avec nous. Nous n’avons tous que des sacs à dos », a dit M. Fraser.

Vincent Meslage a passé la journée à conduire les gens à l’école secondaire pour qu’ils puissent prendre leur avion.

Il a déclaré que la plupart des épiceries et des restaurants étaient désormais fermés et a dit s’attendre à ce que d’ici vendredi, la capitale territoriale ressemble à une ville fantôme.

Au restaurant The Trading Post, Richard McIntosh a indiqué qu’il restait pour continuer à servir des repas à d’autres travailleurs essentiels.

Dans un message publié sur les médias sociaux, la première ministre, Caroline Cochrane, a demandé aux résidants qui quittent la ville par la route de respecter tous les panneaux d’avertissement, les responsables de la gestion des urgences, les dispositifs de contrôle de la circulation et les limites de vitesse affichées.

« Nous sommes tous dans le même bateau, mais individuellement, c’est à nous de choisir comment nous comporter », a écrit Mme Cochrane.

PHOTO INSTAGRAM @MCKUGLOVIN, @MCKUGLOVIN VIA REUTERS L’ordre d’évacuation s’applique à Yellowknife ainsi qu’aux communautés autochtones voisines de Ndilo et de Dettah.

« Nous sommes tous tannés d’entendre le qualificatif “sans précédent”, mais il n’y a pas d’autre façon de décrire la situation dans les Territoires du Nord-Ouest. Le pays nous regarde et nos voisins nous gardent dans leurs pensées et leurs prières », a-t-elle déclaré.

Certaines autres communautés, de Yellowknife au sud jusqu’à la frontière de l’Alberta, avaient aussi ordonné à leurs résidants de partir plus tôt cette semaine, y compris le hameau d’Enterprise, qui aurait été détruit par le feu.

L’agent d’information Mike Westwick a déclaré que des convois organisés par des secouristes du gouvernement avaient commencé jeudi à évacuer la périphérie et la bordure nord de Yellowknife. Mais les forts vents du nord risquaient de pousser le feu vers la route utilisée pour l’évacuation, alors l’objectif était de faire sortir tout le monde d’ici vendredi midi.

Des militaires étaient déjà arrivés cette semaine pour donner un coup de main aux pompiers et évacuer les résidants à bord d’avions Hercules.

Les personnes évacuées voyageant par avion vers l’Alberta étaient dirigées vers Calgary et les autorités tentaient de réserver des sièges pour les plus vulnérables, comme les immunodéprimés.

Les autorités de Calgary ont déclaré que des centres d’accueil y ont été installés pour accueillir au moins 5000 personnes. D’autres centres fonctionnaient à Fox Creek, Valleyview et Grande Prairie, dans le nord, ainsi qu’à St. Albert, Leduc et Red Deer, au centre de l’Alberta.

Selon les services de santé de l’Alberta (AHS), 45 personnes ayant fui les incendies de forêt des Territoires du Nord-Ouest ont été placées dans des espaces de soins continus dans la province.

Trudeau convoque le groupe d’intervention

Le premier ministre Justin Trudeau, en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, a convoqué jeudi le Groupe d’intervention en cas d’incident « pour discuter des incendies de forêt et des conditions météorologiques extrêmes dans tout le pays avec des ministres et de hauts responsables ».

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

Un résumé de la réunion fourni par son bureau a indiqué que M. Trudeau avait reçu une mise à jour sur le soutien fédéral déployé dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris le déploiement de membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, la mise à disposition d’aéronefs ainsi que la fourniture de services de logistique, de planification et de coordination et d’autres ressources.

L’impact sur les infrastructures et les télécommunications a également été discuté et M. Trudeau a souligné que les prix abusifs, y compris pour les billets d’avion et les biens essentiels, ne seraient pas tolérés, a déclaré son bureau.

Les autorités des Territoires du Nord-Ouest ont indiqué jeudi que 236 incendies étaient en activité, y compris des incendies menaçant Yellowknife et la ville de Hay River. Les incendies ont brûlé une superficie d’environ quatre fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard, mais aucun décès n’a été signalé.

À Yellowknife, les autorités ont commencé à interrompre des activités. Le gouvernement territorial a reporté les travaux à la législature prévus pour lundi prochain. La Ville a également déclaré que les services de transport en commun, d’eau et d’égout par camion et de collecte des ordures ménagères avaient été suspendus.

Air Canada et WestJet ajustent les prix

Les transporteurs ajustent leurs prix et augmentent la capacité pour aider aux efforts d’évacuation à Yellowknife.

Air Canada et WestJet ont tous deux indiqué prendre des mesures pour éviter les prix élevés, ajoutant des vols et mobilisant de plus grands appareils en réponse à la situation dans les Territoires du Nord-Ouest.

PHOTO JENNIFER GAUTHIER, REUTERS Les transporteurs ajustent leurs prix et augmentent la capacité pour aider aux efforts d’évacuation à Yellowknife.

WestJet a ajouté un vol de récupération supplémentaire prévu jeudi entre Yellowknife et Calgary, et des avions plus gros pour exploiter des vols précédemment programmés entre les villes.

Le transporteur dit qu’il a ajusté ses classes tarifaires pour éviter une escalade des prix et a annoncé des directives flexibles pour les changements et les annulations pour tous les voyageurs de Yellowknife entre le 17 et le 22 août.

WestJet dit aussi avoir augmenté ses limites sur les animaux de compagnie dans les cabines, afin que plus de voyageurs puissent amener leur petit animal à bord.

De son côté, Air Canada a établi un plafond sur les prix pour les vols directs depuis Yellowknife, a indiqué le porte-parole Peter Fitzpatrick dans un courriel.

Il a reconnu certaines publications sur les médias sociaux disant que les prix avaient été augmentés dans cette situation d’urgence, mais a dit qu’elles faisaient erreur. Certaines des captures d’écran de prix particulièrement élevés montraient « des itinéraires complexes impliquant plusieurs vols, et parfois plusieurs transporteurs, plutôt que des vols directs sortants », a-t-il affirmé.

Air Canada a ajouté deux autres vols, portant le total à quatre pour jeudi, a indiqué M. Fitzpatrick. Un autre Boeing737 doit être mis à contribution vendredi, et le transporteur évalue d’autres options, a indiqué le porte-parole.