De moins en moins de nids-de-poule à Montréal

Les automobilistes ne s’en rendent peut-être pas compte, mais Montréal trouve de moins en moins de nids-de-poule dans son réseau routier. Le plus récent bilan de ses opérations de colmatage témoigne des efforts de la métropole pour améliorer l’état de ses chaussées, mais demeure cependant tributaire des conditions météo hivernales de plus en plus extrêmes.