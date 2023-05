La circulation reste dense, lundi, sur les routes du Grand Montréal. Les plans de nombreux Québécois ont été chamboulés cette fin de semaine notamment en raison de la congestion et des nombreuses entraves routières.

Au retour du long week-end, l’autoroute 15 en direction nord est particulièrement affectée par la congestion routière, tout comme plusieurs tronçons de l’autoroute 40 en direction ouest. Ceux qui reviennent de l’Estrie en empruntant l’autoroute 10 risquent aussi d’être coincés dans un bouchon.

Samedi, un groupe de 29 cégépiens et quatre adultes ont manqué leur vol vers Athènes en raison de l’importante congestion à proximité de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, raconte le directeur de Voyages Objectif Terre, Francis Côté.

Le groupe a mis une heure et demie pour franchir 900 mètres, indique M. Côté. « Ni Waze ni Google Maps n’avaient vu ça. Le ministère des Transports, c’est n’importe quoi. Aucune signalisation pertinente, rien », s’exclame-t-il.

De samedi à dimanche soir, M. Côté a travaillé sans relâche pour trouver un nouveau vol pour les élèves. « Je viens d’y arriver », a-t-il dit en soirée dimanche. Il a toutefois dû diviser les élèves en quatre sous-groupes qui devront effectuer des escales via Toronto, Londres et Vienne.

Des entraves majeures

L’entrave la plus importante : la fermeture complète de l’autoroute 20 en direction ouest, entre la sortie 63 et l’entrée de la 1re Avenue, qui est en place depuis samedi matin et qui se poursuivra jusqu’à mardi 5 h. Un détour est organisé par la sortie 63, via l’embranchement pour la 1re Avenue, par la rue Richmond et le boulevard Montréal-Toronto.

Mais ce n’est pas tout : la bretelle menant de la route 138 à l’autoroute 20 sera aussi complètement fermée jusqu’à mardi matin. Depuis samedi, la congestion y est donc nettement plus importante. « C’est vraiment de la réparation de béton sur la structure qui doit être faite au niveau de la bretelle, mais comme l’autoroute passe sous cette bretelle et qu’il y a risque de chute de matériaux, on n’a pas eu le choix de tout fermer pour des raisons de sécurité », explique un porte-parole du ministère des Transports, Martin Girard.

Il faut dire que le gouvernement avait prévenu dès le début du week-end que du ralentissement était à prévoir jusqu’à mardi « dans les bretelles de l’échangeur Turcot » en direction ouest sur l’autoroute 20. Dimanche, la congestion routière a continué de causer bien des maux de tête aux automobilistes.

Un trajet pénible vers l’aéroport

Nicole Beaulieu et son mari, Gilles, ont également manqué leur vol vers la France, après avoir mis plus de quatre heures samedi après-midi pour parcourir 1,8 km sur ce secteur de l’autoroute 20. « Nous avons dû racheter deux autres billets au prix de 1700 $ pour partir lundi soir. Ça chamboule des vacances », s’exclame Mme Beaulieu.

De son côté, une mère de famille a mis plus de 60 minutes samedi pour parcourir trois kilomètres à la sortie du pont Mercier en direction de l’aéroport avec son fils. « Bien que la plupart des automobilistes étaient respectueux et courtois, il y a toujours des gens qui ne font pas la file et coupent à la dernière minute. Il n’y avait aucun policier pour gérer la circulation », mentionne-t-elle.

Elle a finalement rejoint l’aéroport après 1 h 40 de route pour un trajet qui lui prend habituellement 20 minutes sans trafic.

Partir le plus tôt possible

« Plus on approche le milieu de l’après-midi et l’heure du souper, plus il y a de déplacements et de forte congestion en général », affirme M. Girard. « Pour les gens qui n’ont pas à circuler, il faut se trouver une autre option. Et sinon, on conseille vraiment de partir le plus tôt possible pour être sûr d’arriver dans les délais souhaités », indique-t-il.

L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke vers l’autoroute 25 est aussi fermée en direction sud depuis vendredi soir, et ce jusqu’à lundi 5 h. Les automobilistes doivent détourner par les rues De Boucherville, Hochelaga, Dickson ou encore Souligny Est, ce qui crée beaucoup de circulation de transit dans le secteur.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE Plusieurs entraves sont à prévoir durant le long week-end.

De surcroît, la sortie 4 de l’autoroute 25, allant vers le pont Jacques-Cartier et le centre-ville de Montréal, est aussi fermée jusqu’à lundi matin. Plus au nord, à Laval, l’autoroute 13 est quant à elle complètement fermée jusqu’à lundi 6 h en direction nord, entre la sortie 15 et l’entrée du boulevard Sainte-Rose. La voie de desserte de l’autoroute fait office de détours.

Le président d’EVA Technologies, Eric Parent, a de son côté appelé dimanche les autorités et les applications mobiles comme Google Maps, Waze ou Apple Plans à mieux communiquer en temps de grandes entraves. « Trop souvent, ces logiciels font passer le monde où c’est fermé et où ça cause une congestion, donc soit quelqu’un ne leur a pas dit clairement, soit il y a un enjeu technologique. Ça m’étonne qu’il n’y ait pas eu plus d’ajustements dans ce cas-ci », avance-t-il.