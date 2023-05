Le ministère des Transports reconnaît qu’il peut « s’améliorer » après les fermetures routières de la fin de semaine qui ont provoqué une congestion monstre et des retards à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Une planification globale des travaux à venir doit être dévoilée en juin, mais déjà, l’été promet d’être très chargé en chantiers.

« Il y a un post-mortem qui va être fait avec ce qu’on a vu en fin de semaine, surtout pour samedi, qui était exceptionnel comme congestion, par rapport à dimanche et lundi qui se rapprochaient plus de la congestion anticipée. On va examiner quels éléments peuvent être améliorés pour éviter que ça se répète », a indiqué le porte-parole du ministère des Transports, Martin Girard, en entrevue avec La Presse.

Au cours du week-end, des centaines de passagers ont manqué leur vol après avoir attendu pendant des heures dans un bouchon causé par la fermeture de l’A20 en direction ouest et d’une bretelle d’accès à cette même autoroute.

Samedi, un groupe de 29 cégépiens et 4 adultes a manqué son vol vers Athènes en raison de l’importante congestion à proximité de l’aéroport. D’autres voyageurs, comme Nicole Beaulieu et son mari Gilles, ont manqué leur vol vers la France et ont dû racheter des billets à 1700 $ pour partir en vacances.

M. Girard reconnaît que des « éléments » de planification internes pourraient être « changés » ou « améliorés », mais assure que la coordination des chantiers, elle, est au rendez-vous. « On s’est assurés qu’il n’y avait pas d’autres entraves sur les axes majeurs du ministère. Au même moment, il n’y avait rien sur le boulevard Décarie ni sur la 40 ou encore la 520 », illustre-t-il en ce sens.

Il faut comprendre que cette fermeture était « inévitable », poursuit le porte-parole. « Ce sont des travaux essentiels de réparation et de démolition de béton qu’on devait faire pour s’assurer de garder la structure sécuritaire et ouverte. On n’avait pas le choix de fermer : personne ne voulait se retrouver à fermer en urgence. Ça aurait été encore bien pire », insiste Martin Girard.

Plante réagit

À Montréal, la mairesse Valérie Plante a vivement déploré la situation, lorsqu’elle a été appelée à réagir mardi, en relançant toutefois la balle vers Québec.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante

J’aime rappeler que de la même façon qu’à la Ville de Montréal, on veut s’assurer que les gens puissent circuler le plus facilement possible sur l’île, on veut également que les entrées et les sorties soient bien accessibles. Et ça, évidemment, on interpelle nos collègues du MTQ pour s’assurer que ce soit bien fait. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a de son côté assuré mardi être « bien consciente que les entraves causent des désagréments ».

« C’est notamment pourquoi nous nous assurons de communiquer, en avance, les entraves à venir : communiqués de presse, Mobilité Montréal, 511, etc. Il faut faire les travaux pour nous assurer de maintenir en bon état nos infrastructures. Ce n’est pas idéal, on en convient, mais c’est essentiel », a-t-elle soulevé dans une déclaration transmise par son cabinet.

Son attaché de presse, Maxime Roy, affirme que le comité « coordination des entraves majeures de fin de semaine » de Mobilité Montréal « s’est rencontré 5 fois depuis le 21 mars » et qu’une autre rencontre est prévue le 30 mai. Un « breffage technique » sera aussi organisé le 8 juin pour « faire le tour des travaux et entraves à venir cet été ».

Vers une saison chargée

Tout cela survient justement alors que l’été promet d’être chargé : le ministère des Transports du Québec vient d’annoncer la fermeture totale de l’autoroute 40 Est pour tout l’été. La chaussée de béton de l’artère doit être complètement reconstruite entre le secteur du boulevard Morgan, à Baie-d’Urfé, et le secteur du boulevard Saint-Charles, à Kirkland, où environ 110 000 véhicules transitent chaque jour.

L’autoroute sera fermée en direction est à partir du samedi 27 mai et pour tout l’été, a confirmé Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec. « La circulation va être déviée sur la portion ouest », a-t-elle affirmé au téléphone. « On utilisera les accotements pour bénéficier d’espace additionnel. » Trois voies seront ouvertes dans le sens de la pointe et deux voies à contresens.

Mme Bensadoun a souligné que l’entrave était nouvelle, mais que ces travaux de réfection du béton de l’A40 sont en cours depuis quelques années. « Puisque les travaux pourraient provoquer du bruit, le Ministère a prévu l’installation d’un écran antibruit temporaire, entre le secteur de la rue Gérard-Guindon et le chemin Sainte-Marie », a ajouté le MTQ par communiqué.

« La saison des chantiers est lancée, donc c’est sûr qu’on peut s’attendre à beaucoup de chantiers. On invite les gens à reprendre le réflexe de consulter Québec 511 ou la page Facebook de Mobilité Montréal, pour voir les entraves en direct avant de prendre la route », conclut de son côté Martin Girard.