L’autoroute 40 ne sera pas la seule à être entravée ce week-end. L’autoroute Ville-Marie sera aussi fermée dans les deux directions durant la fin de semaine, afin d’installer la charpente métallique sur la partie centrale du pont d’étagement sur le boulevard Saint-Laurent.

En direction ouest, dès vendredi 23 h, la route 136 sera entièrement fermée entre la rue Panet et l’entrée provenant de la rue Lucien-l’Allier, et ce jusqu’au lundi suivant, 5 h. On déviera alors la circulation sur l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine.

Vers l’Est, la circulation sera interrompue dans les mêmes délais entre la sortie 4 vers le pont Victoria et l’entrée provenant de la rue Atataken. Dans ce cas-ci, les détours auront lieu par les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine.

Pour « faciliter la circulation dans le secteur », le ministère des Transports indique que la bretelle de l’échangeur Turcot entre l’autoroute 20 et la route 136 sera également fermée durant la même période, en direction est. « Pour optimiser cette fermeture, des travaux de maintien seront réalisés dans l’échangeur Turcot également », note-t-on.

Le ministère invitera les automobilistes affectés par la fermeture de cette bretelle à dévier vers l’autoroute 15-Sud ou encore l’autoroute 10-Bonaventure.

Mais ce n’est pas tout. Une autre bretelle, celle menant de l’autoroute 15-Nord à la route 136-Est, sera aussi fermée dès vendredi 23 h 30, jusqu’à lundi 5 h. Il faudra alors passer soit l’autoroute 20, l’échangeur Angrignon, l’autoroute 15 ou encore l’autoroute 10-Bonaventure.

Exit la voie réservée

À noter : la voie réservée de l’autoroute 20 en direction est, depuis les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest, sera aussi fermée de vendredi à lundi. Québec affirme que les détours « seront indiqués par des panneaux de signalisation » et qu’une présence policière est « prévue afin de faciliter la circulation dans les chemins de détour ».

Tout cela s’ajoute à la bretelle de la sortie 3 vers le centre-ville, qui est déjà fermée dans le cadre du vaste chantier de réfection de l’autoroute Ville-Marie qui générera des entraves jusqu’en 2026. « D’autres fermetures ponctuelles de fin de semaine sur la route 136 sont à prévoir », précise d’ailleurs le ministère.

Mardi, Québec avait déjà annoncé la fermeture totale de l’autoroute 40 Est pour tout l’été. La chaussée de béton de l’artère doit être complètement reconstruite entre le secteur du boulevard Morgan, à Baie-d’Urfé, et le secteur du boulevard Saint-Charles, à Kirkland, où environ 110 000 véhicules transitent chaque jour.

Ce week-end a été particulièrement dur sur le réseau routier. Des centaines de passagers ont manqué leur vol après avoir attendu pendant des heures dans un bouchon causé par la fermeture de l’A20 en direction ouest. Le ministère des Transports a promis mercredi d’identifier des pistes d’amélioration pour la suite de la saison, qui s’annonce très chargée en chantier.

« Il y a un post-mortem qui va être fait avec ce qu’on a vu en fin de semaine, surtout pour samedi, qui était exceptionnel comme congestion, par rapport à dimanche et lundi qui se rapprochaient plus de la congestion anticipée. On va examiner quels éléments peuvent être améliorés pour éviter que ça se répète », a indiqué le porte-parole du ministère des Transports, Martin Girard, en entrevue.