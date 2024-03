La retraite, la montagne et le vertige

La retraite ? Pas question ! À 81 ans, le président américain Joe Biden se bat pour conserver le poste le plus exigeant de la planète. À 89 ans, le créateur italien Giorgio Armani n’a aucune intention de céder les rênes de son empire de la mode. Et à 93 ans, le légendaire investisseur Warren Buffett gère toujours avec brio son entreprise de 870 milliards US.