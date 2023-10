Québec recommande aux usagers de la route provenant de l’ouest de Montréal « de privilégier l’autoroute 40 pour leurs déplacements vers l’est, et de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination ».

Les chantiers routiers ne feront pas relâche pour le long week-end de l’Action de grâce dans le Grand Montréal. Un blitz de travaux dans l’échangeur Saint-Pierre forcera notamment la fermeture complète de l’autoroute 20 en direction est, vers le centre-ville.

C’est ce qu’a indiqué lundi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). L’autoroute 20-est sera d’abord complètement bloquée entre la sortie 63 pour le pont Honoré-Mercier et l’entrée suivante entre 22 h vendredi et 5 h mardi.

Un détour sera mis en place par la route 138-ouest. Pour accéder au centre-ville, les automobilistes devront donc d’abord emprunter la rue Clément, puis revenir sur la route 138-est et enfin l’autoroute 20-est. Pour les camions, il sera aussi possible d’emprunter la sortie 62 pour déboucher sur le boulevard Montréal-Toronto.

À cela s’ajoutera une entrave ponctuelle sur l’autoroute 20-ouest, qui sera fermée de nuit de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h. Une seule voie sera donc disponible pour se rendre vers Dorval et l’aéroport Trudeau.

Mais ce n’est pas tout. La bretelle menant de la route 138-est à l’autoroute 20-ouest devra être fermée pour tout le long week-end. Il faudra donc contourner avec l’autoroute 20-est, puis faire demi-tour à l’échangeur Angrignon. Une voie sera aussi fermée dans l’échangeur Saint-Pierre de vendredi à samedi matin, en direction ouest. Lire ici : les déplacements vers l’aéroport pourraient aussi être compliqués.

La rue Saint-Jacques sera aussi fermée durant toute la longue fin de semaine, sous l’autoroute 20. Le trafic sera redirigé vers la 1re Avenue ou encore l’avenue Saint-Pierre.

Moins pire qu’en mai ?

Tout cela « risque de provoquer une forte congestion », prévient le gouvernement. Québec recommande donc aux usagers de la route provenant de l’ouest de Montréal « de privilégier l’autoroute 40 pour leurs déplacements vers l’est, et de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination ».

« Passer par le secteur de l’échangeur Saint-Pierre en fin de semaine, ce ne sera pas une bonne idée », résume le porte-parole du MTMD, Louis-André Bertrand.

Il soutient toutefois que la congestion risque d’être « moins pire » que le mois de mai, quand des centaines de passagers avaient manqué leur vol après avoir attendu pendant des heures dans un bouchon causé par la fermeture de l’A20 en direction ouest.

« On ne s’attend pas à une pareille situation, puisque vers l’Est, les gens vont pouvoir prendre l’autoroute 13 ou encore la 520. Vers l’ouest ce printemps, la voie de détour était de prendre l’autoroute 15-Nord, qui est déjà très sollicitée, alors les gens restaient vraiment dans l’entrave », précise M. Bertrand.

Des mesures d’atténuation seront mises en place dans tout le secteur. On y limitera le reste des entraves de jour et des annonces d’entraves seront prévues sur des panneaux à messages variables (PMV) un peu partout sur l’île et en périphérie. Une « présence policière accrue » est aussi prévue autour de l’échangeur.

Plus à l’est de Montréal, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions durant la nuit de samedi à dimanche, afin de procéder à des travaux d’inspection et de bétonnage. L’avenue Souligny-est sera aussi fermée durant le même laps de temps entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.