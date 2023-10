Le tournant du mois d’octobre marque déjà plusieurs records de température au Québec, une tendance qui pourrait continuer au cours des prochains jours, prévient Environnement Canada. À Montréal, le thermomètre frisera les 30 degrés Celsius pendant encore quelques jours, jusqu’à jeudi.

« Une masse d’air chaud et humide en provenance du sud des États-Unis a engendré plusieurs records de température au Québec depuis la fin de semaine dernière. […] De nouveaux records pourraient être battus au cours des prochains jours », a expliqué l’agence fédérale dans un bulletin météorologique paru mardi.

On y soutient que plusieurs sommets ont déjà été atteints depuis samedi, et ce dans plusieurs régions. À Donnacona par exemple, en banlieue de Québec, la température est montée à 24,9 degrés dimanche, fracassant le record de 24,4 degrés pour un début octobre, qui datait de plus de 100 ans, en 1922.

Dans le nord, Natashquan a aussi battu dimanche un record centenaire avec 20,1 degrés. La plus récente marque était de 19,4 degrés en 1916.

Les villes de Sept-Îles, Baie-Comeau, Val-d’Or, Chibougamau, Havre-Saint-Pierre, Mingan ou encore Sainte-Agathe ont également toutes battu un record à un moment ou un autre du week-end, voire du début de la semaine. D’autres plus petites municipalités figurent aussi sur la liste.

« C’est vraiment anormal ce qu’on vit présentement », tranche sans détour le météorologue Simon Legault, d’Environnement Canada. « La barre des 30 degrés, c’est extrêmement rare en octobre au Québec. Le plus récent que j’ai vu c’était 1937 », lance le spécialiste. Il réitère que la crise des changements climatiques « rendra de plus en plus probable que ce genre de choses se reproduise plus fréquemment dans l’avenir ».

Vers la pluie… et des orages ?

D’ailleurs, la masse d’air chaud et humide actuellement installée sur le Québec « a engendré suffisamment d’instabilité pour former des orages nocturnes », dit Environnement Canada. Comme la chaleur continuera d’augmenter mercredi, la pluie et les orages pourraient s’inviter vers la fin de la semaine.

Pour plusieurs régions de la province, les prochains jours auront toutefois des allures d’été. À Montréal, notamment, on prévoit 29 degrés mercredi et 28 degrés jeudi. Pendant ce temps, à Québec, il fera 26 degrés, alors qu’à Gatineau, on pourrait bien atteindre la barre des 30 degrés dès mercredi.

Or, le retour à la réalité pourrait être « brusque », a rappelé mardi MétéoMédia, alors que les températures devraient chuter sous les normales de saison vers la fin du long week-end. « Dans certains secteurs, comme le nord-ouest du Québec, cela représente une descente de près de 20 °C en à peine quelques jours », a fait valoir le média spécialisé, en ajoutant que « le contraste risque d’être assez saisissant ».

Samedi, La Presse rapportait que le mois de septembre avait déjà été en moyenne de 2 à 3 degrés plus chaud que les normales saisonnières, selon des chiffres préliminaires. Cet écart a été particulièrement marqué à Montréal, avec 18,5 °C en moyenne, par rapport à 15,5 °C dans les normales saisonnières.

À Trois-Rivières, où la normale est de 14 °C, on a observé 16,3 °C. Du côté de Québec, le mercure a été en moyenne à 16,2 °C, contre 12,7 °C habituellement.

Avec Lila Dussault, La Presse