Septembre tire à sa fin, octobre est à nos portes, et le soleil est toujours au rendez-vous au Québec. La semaine à venir s’annonce chaude et ensoleillée, avec un retour de la pluie et de la fraîcheur prévu jeudi ou vendredi.

À Montréal et Québec, la température devrait atteindre un maximum de 26 degrés Celsius en milieu de semaine, soit la température la plus chaude prévue cette semaine, selon les données d’Environnement Canada.

Des températures semblables sont prévues en Estrie, dans les Laurentides et en Outaouais. Le mercure pourrait même monter à 28 degrés à Gatineau ce mercredi.

Les températures au-dessus des 25 degrés Celsius sont aussi prévues plus au nord, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. Des températures un peu plus fraîches sont attendues dans l’est de la province, soit dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord.

Les nuits aussi se maintiendront à des chaleurs au-dessus des normales saisonnières à Montréal, soit entre 11 et 17 degrés Celsius.

« On va être plusieurs degrés au-dessus des normales pour toute la semaine, jusqu’en début de la semaine prochaine », précise Dominic Martel, météorologue pour Environnement Canada.

Le soleil, lui, est encore présent pour une bonne partie de la semaine. Jeudi, toutefois, un système dépressionnaire viendra « briser cette séquence de beau temps », souligne M. Martel.

De la pluie et un front froid devraient ramener la température « plus près des normales saisonnières », indique le météorologue.