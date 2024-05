Près d’une dizaine de modèles de mitaines et de gants achetés récemment au Canada contenaient des substances de la famille des PFAS, a dénoncé l’organisation Environmental Defence jeudi, en réclamant l’interdiction de ces « produits chimiques éternels ».

Sur 11 paires de mitaines et de gants pour enfants et adolescents analysées, 8 contenaient des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (connues sous le sigle anglais PFAS), montre le résumé des analyses de laboratoire commandées par Environmental Defence.

« Les jeunes enfants mâchent souvent leurs gants et se touchent le visage, ce qui rend les gants chargés en PFAS particulièrement préoccupants », fait valoir le groupe environnemental dans un communiqué cosigné par Action cancer du sein du Québec (ACSQ).

Les tests ont été réalisés sur des produits de 10 marques différentes achetés en février dernier en Ontario.

« Le gouvernement fédéral […] doit réglementer et éliminer d’urgence les PFAS dans les produits pour enfants et autres produits de consommation », réitère Environmental Defence.

« Je ne peux pas juger de la qualité du travail de laboratoire, mais les résultats sont raisonnables et plausibles », a commenté Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l’Université de Montréal, en entrevue téléphonique.

Une trop grande exposition aux PFAS peut causer des problèmes de cholestérol et des cancers, et avoir des effets sur la glande thyroïde, les reins, le foie et le système immunitaire, dit M. Sauvé. Ces substances devraient être interdites au Canada, estime-t-il.

« On a tous des PFAS dans notre sang, à des niveaux au-dessus de ce qui serait jugé sécuritaire. […] Il faut qu’il y en ait moins dans l’eau qu’on boit, dans la nourriture qu’on mange, dans l’air qu’on respire. »

Ces substances sont souvent présentes dans les textiles, notamment ceux à usage sportif. Sur 137 vêtements et accessoires pour enfants et adultes analysés, près de 70 % (96) contenaient au moins une substance de la famille des PFAS, montre une étude à laquelle M. Sauvé avait participé en 2017 pour le compte de la Commission de coopération environnementale, un organisme canado-américano-mexicain.

Les enduits aux PFAS n’étant pas interdits ici, Environmental Defence n’a pas porté plainte à Santé Canada, mais a envoyé ses résultats au Ministère cette semaine. « Ils n’ont pas encore répondu », a indiqué l’organisme mercredi.

Quant aux questions envoyées par La Presse mercredi, Santé Canada a indiqué avoir besoin d’un peu de temps pour y répondre.

Ottawa a proposé un « cadre de gestion des risques » et une « ébauche de rapport » sur les PFAS il y a un an.

Depuis, les États-Unis ont adopté « un critère avec des seuils maximums dans l’eau potable », l’État du Maine a interdit « de vendre des produits qui contiennent des PFAS » et « la France vient de voter pour le faire », souligne le professeur Sébastien Sauvé. « Si le Maine le fait, si la France le fait, on devrait être capable de trouver une façon ! »

