Les deux victimes, dans la quarantaine, étaient le conducteur et la passagère de la voiture.

(Québec) Une collision frontale entre une voiture et un poids lourd a fait deux morts sur le territoire autochtone de Pessamit, sur la Côte-Nord.

La Presse Canadienne

La collision est survenue vendredi, vers 10 h 30, sur la route 138 qui longe le fleuve Saint-Laurent, plus précisément à la hauteur du kilomètre 726.

« Selon les premières informations, le véhicule aurait, pour une raison encore inconnue, dévié de sa voie et s’est retrouvé en collision avec le véhicule lourd qui circulait en sens inverse », a indiqué la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux victimes, dans la quarantaine, étaient le conducteur et la passagère de la voiture.

Des policiers formés en enquête-collision ont été dépêchés sur les lieux pour faire l’analyse de la scène et tenter de déterminer les causes et circonstances de la collision.

La route 138 a été fermée à la circulation dans les deux directions pendant plusieurs heures, à cet endroit, avant de rouvrir en fin d’après-midi.