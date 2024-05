Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal ont saisi 100 kilogrammes de cocaïne lundi, a appris La Presse, ce qui porte à 204 le nombre de paquets de cette drogue sur lesquels ils ont mis la main depuis le 27 mars, en un mois et demi à peine.

Un kilogramme de cocaïne s’échangerait actuellement au prix de 23 000 $ environ à Montréal, ce qui signifie que la valeur totale de la drogue saisie depuis la fin mars s’élèverait à près de 5 millions.

Lundi, en fin de journée, les enquêteurs de la section Stupéfiants nord ont effectué trois perquisitions dans un appartement et une résidence de Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal, et dans un condo du Vieux-Montréal.

Selon nos informations, c’est dans ce dernier endroit, qui servait visiblement de cache de drogue, qu’ils auraient trouvé les 100 kilogrammes de cocaïne.

Les policiers ont également mis la main sur des quantités inconnues de cristal meth, de crack et de cannabis.

Deux individus âgés de 46 et de 38 ans ont été arrêtés.

Ils devraient être accusés de possession de cocaïne dans un but de trafic et de possession d’autres drogues, mardi après-midi au palais de justice de Montréal.

Projets Atlas et Americano

Le 27 mars, au cours d’une enquête baptisée Atlas, les enquêteurs de la section Antigang de la Division du crime organisé du SPVM avaient saisi 104 kilogrammes de cocaïne lors du démantèlement d’un réseau de trafiquants vraisemblablement relié aux Hells Angels qui s’approvisionnaient dans la région de Toronto.

Les enquêteurs de l’Antigang ont également saisi une quarantaine d’autres kilogrammes de cocaïne en janvier et la semaine dernière dans le cadre d’une enquête appelée Americano.

Cette enquête vise un réseau de présumés trafiquants de drogue relié à la mafia montréalaise qui opère depuis longtemps dans le sud-ouest de l’île de Montréal.

Les suspects ont été arrêtés et relâchés en attendant la suite de l’enquête.

Selon un décompte de La Presse et nos informations, depuis le début de l’année, les enquêteurs des sections Antigang, et des sections Stupéfiants et ÉMAF (Équipes multidisciplinaires dédiées aux armes à feu) des quatre régions du SPVM auraient saisi entre 250 et 300 kilogrammes de cocaïne.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.