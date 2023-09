Le secteur de l’échangeur Saint-Pierre, le pont Honoré-Mercier et l’autoroute 40 seront sous le coup d’entraves ponctuelles durant la fin de semaine, tout comme l’autoroute 50 à Mirabel.

Il vaudra mieux éviter ce week-end le secteur de l’échangeur Saint-Pierre, où la bretelle menant vers le centre-ville sera de nouveau fermée de vendredi à lundi. Le pont Honoré-Mercier et l’autoroute 40 seront aussi sous le coup d’entraves ponctuelles, tout comme l’autoroute 50 à Mirabel.

C’est ce qu’a annoncé jeudi après-midi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les grands travaux routiers dans la région métropolitaine.

D’abord, de vendredi soir à lundi matin, la bretelle menant de la route 138 Est en provenance du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 Est et le centre-ville devra être fermée pour une deuxième semaine de suite. L’entrée de la rue Clément devra également être fermée par défaut. Dans les deux cas, des détours balisés seront mis en place, mais on recommande d’éviter le secteur, où une forte congestion est attendue.

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Sur le pont Honoré-Mercier en lui-même, une voie devra par ailleurs être retranchée en direction de la Rive-Sud entre vendredi 22 h et samedi 10 h. L’entrée en provenance de la rue Airlie pour la route 138 Ouest restera néanmoins ouverte.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, l’autoroute 40 devra quant à elle être complètement fermée dans les deux directions durant les trois nuits consécutives du week-end.

En direction est, la circulation sera interrompue entre la sortie 41 du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante. Puis, dans la direction ouest, ce sera entre la sortie pour le boulevard Morgan et l’entrée située à la hauteur de la rue des Pins.

PHOTO FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Plus au nord, à Mirabel, l’autoroute 50-Guy-Lafleur devra également être fermée dans les deux directions entre la sortie 272 Est et la sortie 279 Ouest, et ce de vendredi soir à samedi matin. L’entrée du chemin Saint-Simon menant à l’autoroute 50 Ouest sera aussi fermée, tout comme l’entrée de la route 148 pour la même autoroute. Les détours auront lieu par la route 158.

Sur le réseau local, d’autres entraves municipales sont aussi prévues, dont une entrave majeure qui sera en place sur le boulevard Crémazie – la voie de desserte de l’autoroute Métropolitaine – entre la rue Lajeunesse et l’avenue Henri-Julien. Montréal doit y procéder à la réhabilitation d’une conduite d’égout. Une carte des travaux en cours est disponible sur le site de la Ville.

Avis aux résidants de l’ouest de l’île de Montréal : une cinquième voie sera ajoutée ce vendredi au pont de l’Île-aux-Tourtes, qui fait toujours l’objet de travaux majeurs. Jusqu’ici, seules deux voies par direction étaient accessibles. Trois voies seront dorénavant maintenues dans le sens de la pointe grâce à une barrière amovible, soit de 4 h à 11 h vers Montréal et de 13 h à 2 h vers Vaudreuil-Dorion.

Québec a par ailleurs confirmé mardi que la voie réservée aux autobus et véhicules d’urgence « sera retirée avec la réouverture de cette cinquième voie sur le pont ». Résultat : trois voies par direction seront ouvertes sur l’autoroute 40, en amont et en aval du pont.

Toute entrave citée plus haut pourrait toutefois être annulée ou reportée « en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles », prévient Mobilité Montréal. Il demeure recommandé de consulter la plateforme gouvernementale Québec 511 avant de se déplacer.