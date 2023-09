(Saint-Lin–Laurentides) Un camionneur lutte pour sa vie après une sortie de route à Saint-Lin–Laurentides, dans la région de Lanaudière.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été avisés de l’embardée vendredi, vers 8 h 30, alors que celle-ci venait de se produire dans une courbe de la route 158.

« Les gens décrivent qu’il s’est mis à circuler croche avant de faire une sortie de route et se retrouver dans le fossé », a expliqué la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’impact a été si brutal que les pompiers ont dû avoir recours aux pinces de désincarcération pour extirper le conducteur du poids lourd.

« Le camion s’est retrouvé à l’envers. La cabine, côté conducteur, s’est retrouvée défoncée », a précisé la sergente Cossette.

Le conducteur, âgé de 46 ans, était seul à bord du camion qui tirait une remorque avec de l’équipement de coffrage. Il a été conduit vers un centre hospitalier, où son état de santé était toujours considéré comme étant critique en début d’après-midi.

La route 158 était toujours fermée à la circulation, dans les deux directions, vers 13 h 30, à la hauteur rue Guilbault.

Les policiers avaient procédé à l’expertise de la scène, mais il restait encore du travail à faire.

« On était rendu à l’étape du remorquage, en après-midi, et on devait faire le tout avec précaution », a dit la sergente Cossette.

La vitesse et l’alcool ne semblaient pas être en cause, à première vue, ce que l’enquête de la Sûreté du Québec devra confirmer.