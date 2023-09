Une troisième voie de circulation sera ouverte dans le sens de la pointe sur le pont de l’Île-aux-Tourtes dès vendredi, pour un total de cinq dans les deux directions. Québec mettra toutefois fin à la voie réservée aux autobus aux approches de l’infrastructure.

C’est une barrière amovible qui sera essentiellement implantée d’ici le 29 septembre, afin de laisser les véhicules passer dans une seule direction. Objectif : limiter les impacts de la congestion grandissante sur cette infrastructure reliant Senneville à Vaudreuil-Dorion.

Le tout permettra d’ajouter une cinquième voie sur le pont, où seules deux voies par direction sont présentement accessibles. Trois voies seront donc accessibles dans le sens de la pointe, le matin vers Montréal et le reste de la journée vers Vaudreuil-Dorion.

« Il s’agit d’un moment fort attendu par la population de la région », s’est d’ailleurs réjouie mardi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. « Les travaux réalisés permettront d’assurer des déplacements sécuritaires à tous les usagers de la route, et l’annonce d’aujourd’hui est pour eux le gage d’une fluidité́ accrue », a-t-elle persisté.

Dès l’automne 2022, un an après avoir fermé l’infrastructure d’urgence en raison de tiges de renforcement endommagées, le ministère des Transports avait dit constater « la progression de certaines fissures » sur une poutre-caisson du côté nord du pont, vers Vaudreuil-Dorion.

Un vaste chantier avait alors été lancé, forçant la fermeture de deux voies, dont une pour la sécurité des travailleurs et signaleurs. C’est cette voie qui pourra rouvrir durant la pointe, avec une signalisation adaptée.

Québec a aussi confirmé mardi que la voie réservée aux autobus et véhicules d’urgence « sera retirée avec la réouverture de cette cinquième voie sur le pont ». Résultat : trois voies par direction seront ouvertes sur l’autoroute 40, en amont et en aval du pont.

En avril, La Presse révélait que la facture pour reconstruire le pont de l’Île-aux-Tourtes s’élèvera à près d’un milliard de plus que prévu, une flambée de 65 %. Le projet consiste à construire un nouveau pont au nord de l’infrastructure actuelle, qui sera ensuite démantelée. Le nouveau pont fera une dizaine de mètres de large de plus que le pont actuel et une « piste polyvalente » sera aménagée pour les vélos et les piétons.

Avec Tommy Chouinard, La Presse