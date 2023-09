Sur le pont de l’Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, le ministère des Transports devra procéder à la fermeture d’une voie sur deux en direction et d’une voie sur trois en direction ouest.

Plusieurs secteurs routiers du Grand Montréal risquent d’être fortement congestionnés ce week-end, notamment sur les ponts de l’Île-aux-Tourtes et Honoré-Mercier, ainsi que dans l’échangeur Saint-Pierre ou encore les autoroutes 40 et 13.

C’est ce qu’a dévoilé jeudi l’organisme Mobilité Montréal, qui est chargé de coordonner les différents chantiers en cours dans la région métropolitaine.

D’abord, sur le pont de l’Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, le ministère des Transports devra procéder à la fermeture d’une voie sur deux en direction et d’une voie sur trois en direction ouest. Ces entraves seront en place toute la fin de semaine, dès vendredi 22 h et jusqu’à lundi 5 h. Bref, un risque accru de congestion sera à prévoir dans les deux directions pour ce secteur.

Le pont Honoré-Mercier, lui, sera complètement fermé dans la direction de Montréal samedi et dimanche, entre 4 h et 22 h. Dans l’autre direction, vers la Rive-Sud, on conservera une seule voie et l’entrée en provenance de la rue Airlie demeure ouverte pendant toute la fin de semaine.

Non loin de là, l’échangeur Saint-Pierre fera de nouveau l’objet d’entraves importantes, mais surtout de nuit. La bretelle menant de la route 138-est à l’autoroute 20-ouest et l’aéroport Trudeau ne pourra en effet être empruntée durant les nuits de vendredi à samedi, puis de dimanche à lundi.

De samedi matin à dimanche soir, deux des trois voies de la route 138 seront également fermées entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre. À noter : l’entrée de la rue Clément sera aussi fermée tout le week-end, par défaut.

Sur l’île de Montréal, la sortie 6 de l’autoroute Ville-Marie vers le boulevard Saint-Laurent sera fermée de vendredi soir à lundi matin pour poursuivre l’aménagement de la Place des Montréalaises. La rue Mansfield sera aussi complètement fermée entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine de vendredi soir à dimanche matin. Il faudra aussi prévoir certaines entraves dans Côte-des-Neiges, Outremont et Ville-Marie en raison du Grand Prix cycliste de Montréal, prévu ce dimanche.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, l’autoroute 40-ouest devra encore une fois être entièrement fermée durant les trois nuits de la fin de semaine entre la sortie 41 du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante. Un détour balisé sera organisé par la voie de desserte de l’autoroute.

Sur la Rive-Nord, à Laval, on retranchera deux des trois voies de l’autoroute 13 en direction nord, et ce entre le début du pont Louis-Bisson et la sortie 12 menant aux boulevards Samson et Notre-Dame. Les voies seront fermées durant les trois nuits du week-end, mais pas durant la journée.

Les automobilistes circulant sur l’autoroute 13-nord devront toutefois aussi composer avec une fermeture complète entre la même sortie 12 et l’entrée suivante durant les nuits de vendredi à samedi et de dimanche à lundi. Dans la nuit de samedi à dimanche, enfin, l’autoroute 13-nord sera bloquée entre la sortie 12 et l’entrée de la route 344, ce qui inclura le pont Vachon. Les entrées en provenance du boulevard Notre-Dame, de l’autoroute 440 et du boulevard Sainte-Rose devront aussi être fermées durant cette période.