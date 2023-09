Après l’avoir mis de côté ce printemps, l’administration Plante va de l’avant avec son projet d’élargissement des heures tarifées du stationnement sur rue au centre-ville de Montréal. Dès novembre, les parcomètres seront payants jusqu’à 23 h du lundi au samedi, et ce, dans cinq secteurs névralgiques. La mesure rapportera 5 millions de dollars supplémentaires annuellement.

C’est ce qu’a confirmé la Ville dès le début de la journée dans un communiqué, en disant vouloir « optimiser la gestion du stationnement » et « soutenir la vitalité commerciale ainsi que la mobilité ». Montréal veut ainsi permettre un « roulement plus important » des véhicules sur les artères commerciales.

Cinq secteurs seront visés dans un premier temps. Il s’agit essentiellement d’un vaste périmètre couvrant l’essentiel du Vieux-Montréal et une bonne partie du sud du centre-ville. La Ville a refusé de préciser vendredi si ce périmètre pourrait ensuite être étendu à d’autres secteurs ou arrondissements de l’île.

Les cinq secteurs visés

Rue Guy/rue Sherbrooke Ouest/venue du Parc/boulevard René-Lévesque Ouest

Rue Guy/boulevard René-Lévesque Ouest/rue Saint-Hubert/rues Saint-Antoine et Saint-Jacques

Boulevard Saint-Laurent/rue Sherbrooke Ouest/rue Saint-Hubert/boulevard René-Lévesque Ouest

Boulevard Robert-Bourassa/rue Saint-Antoine/rue de la Commune

Avenue du Parc/rue Sherbrooke Ouest/boulevard Saint-Laurent/boulevard René-Lévesque

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Le périmètre visé par l’élargissement des heures tarifées.

La semaine, dès le 15 novembre, il faudra donc payer pour un espace de stationnement de 8 h à 23 h, alors que l’horaire actuel était plutôt de 9 h à 21 h. Le samedi, la période tarifée sera de 9 h à 23 h, contre 9 h à 18 h jusqu’ici. À noter : le dimanche, l’horaire tarifé demeurera toutefois pour l’instant de 13 h à 18 h. Il avait été question ce printemps d’opter pour 9 h à 18 h.

La pose des autocollants annonçant les nouveaux horaires à venir débutera d’ici quelques jours. Dans un communiqué, l’Agence de mobilité durable (AMD), responsable du stationnement, précise que « les aléas de la température et la possibilité de temps froid ont été considérés comme des facteurs pouvant compliquer, voire empêcher la pose des autocollants, d’où l’apposition dès la mi-septembre ».

Au total, l’élargissement des heures tarifées rapportera 5 millions de plus à la Ville chaque année. « Certes, ce sont des revenus supplémentaires qu’on anticipe, mais l’objectif n’est pas de faire de l’argent », se justifie toutefois la responsable au transport du comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

Le but premier, c’est d’encourager les gens à se déplacer plus souvent pour générer plus d’achalandage dans les commerces. Autrement, on a des gens qui ne vont pas dans les bars et qui restent devant un parcomètre toute la nuit. Sophie Mauzerolle

Ce printemps, l’administration Plante avait reculé « jusqu’à nouvel ordre » sur l’élargissement des périodes tarifées devant la forte opposition du milieu des affaires. Montréal dit aujourd’hui avoir « pris le temps de rencontrer » les commerçants « pour leur présenter les objectifs visés par ces nouvelles mesures et pour écouter leurs commentaires ». La Ville affirme aussi avoir accepté de faire passer la durée maximale de paiement de trois à cinq heures, à la demande des commerçants.

Les commerçants « mis devant le fait accompli »

Le directeur général de la SDC Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, offre une version fort différente des faits. « On a été mis devant un fait accompli. Oui, on a parlé avec la Ville, mais la décision était prise de leur côté. On n’était pas vraiment là pour dire ce qu’on pensait », soutient-il.

« Encore aujourd’hui, on pense que les arguments de la Ville ne démontrent pas la pertinence d’aller de l’avant », ajoute M. Castanheira, qui se questionne à savoir « pourquoi ça se fait juste au centre-ville ». « Si c’est réellement une question de vitalité commerciale, alors ils devraient le faire partout », juge-t-il.

Avant d’élargir les heures tarifées, le DG soutient qu’il « aurait surtout aimé voir un projet de mutualisation des espaces de stationnement, qu’on nous promet depuis 2018, mais qui n’est toujours pas fait ». « On demande aussi et surtout d’améliorer le sentiment de sécurité dans les métros. En début d’année, le SPVM avait fait un blitz et ça avait été très positif. Là, c’est terminé et les problèmes sont revenus. Il faut maintenir une présence policière dans les métros, c’est essentiel », persiste-t-il.

Dans l’opposition, le chef Aref Salem fulmine aussi. « Cinq millions, si ce n’est pas une augmentation indirecte des taxes, je demande ce que c’est. Et tout ça dans un seul arrondissement, celui de la mairesse » a-t-il lancé vendredi en mêlée de presse.

« On est en train de pénaliser des gens qui sont déjà dans une détresse économique. On voit l’inflation qui frappe, les prix qui augmentent de façon faramineuse et on vient avec une mesure qui n’a aucune allure », a ajouté M. Salem, accusant aussi la Ville de vouloir « faire la guerre à la voiture » à tout prix.