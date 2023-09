Plusieurs stationnements de surface privés ont cédé leur place au développement immobilier au cœur de Montréal, mais l’État québécois conserve des milliers de places asphaltées sur des terrains stratégiques, dénoncent des défenseurs de l’écologie urbaine.

De l’Hôtel-Dieu à l’ex-Institut des sourdes-muettes en passant par le siège social Hydro-Québec, celui de la Sûreté du Québec et le palais de justice de Montréal, le provincial possède toujours des mers de stationnement au centre de la métropole.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Stationnement de l’Hôtel-Dieu

« La Société québécoise des infrastructures [SQI] détient 14 sites pour environ 3160 cases de stationnement […] dans les quartiers centraux de Montréal », a ainsi indiqué l’organisation par courriel. « Ils sont majoritairement de surface. » Ce total n’inclut pas les stationnements de certaines entités qui gèrent elles-mêmes leurs immeubles, comme Hydro-Québec.

Pour la SQI, « il est au cœur de sa mission de répondre aux besoins de sa clientèle lorsque la SQI réalise des projets immobiliers, ce qui implique de fournir les espaces de stationnement nécessaires à leurs activités », a écrit la conseillère en communication Anne-Marie Gagnon.

« Approche paresseuse »

Mais tous ne sont pas du même avis.

« Force est de constater que le gouvernement du Québec n’est pas exemplaire dans la manière dont il traite ses terrains », a jugé Christian Savard, de l’organisme Vivre en ville.

On sait très bien que les surfaces d’asphalte noires, imperméabilisées, ça contribue à augmenter de façon importante l’effet des îlots de chaleur. Christian Savard, de l’organisme Vivre en ville

« Ces grandes surfaces imperméables tuent [aussi] les systèmes d’égouts pluviaux : c’est la voie rapide vers les égouts, qui débordent et qui causent les enjeux qu’on connaît », ajoute M. Savard. En plus, « ça contribue à enlaidir la ville ».

M. Savard voit différents facteurs qui peuvent expliquer cet état de fait : le gouvernement provincial ne paie pas le même niveau de taxes sur ses propriétés, ce qui ne l’incite pas au développement. Les complications liées à la vente d’une propriété de l’État peuvent aussi contribuer à cette « approche paresseuse ».

Lumière à l’horizon, tout de même : la récente Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement pourrait forcer Québec à faire mieux, croit M. Savard.

« Un rôle à jouer »

Romain Coste travaille sur le dossier des stationnements de surface au sein du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal). Il a fait une recension de tous les grands stationnements de surface de la métropole.

« Dans les quartiers centraux, c’est vrai qu’on a de grandes aires de stationnement qui appartiennent au gouvernement », a-t-il confirmé en entrevue téléphonique.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Stationnement de l’Institut des sourdes-muettes

À défaut de redévelopper ces terrains ou de les vendre, le gouvernement pourrait au moins faire l’effort d’adopter des pratiques d’aménagement plus écologiques pour ses stationnements asphaltés, a dit M. Coste. « On pourrait aller plus loin. Le gouvernement a vraiment un rôle à jouer là-dedans. C’est lui qui gère les politiques de lutte contre les changements climatiques, donc il devrait montrer l’exemple. Et actuellement, avec les projets que je vois, on n’est pas du tout là-dedans. »

L’administration Plante n’a pas voulu commenter la situation.

Des changements à venir

La SQI fait valoir qu’elle s’est dotée d’une stratégie de développement durable qui établit des chantiers prioritaires pour l’organisation, incluant notamment « l’adoption de lignes directrices d’aménagement des sites permettant d’améliorer leur résilience, réduire les îlots de chaleur et en faire bénéficier la collectivité ».

« Les principes et les objectifs du développement durable demeurent tout de même au cœur des actions de la SQI et de notre contribution à construire un Québec résilient, prospère et inclusif », a assuré Mme Gagnon.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Stationnement de l’Hôtel-Dieu

Hydro-Québec, pour sa part, effectue en ce moment des travaux majeurs sur son stationnement, situé derrière le siège social du boulevard René-Lévesque.

« Nous allons profiter de ces travaux pour revoir l’aménagement de notre stationnement extérieur, pour en atténuer l’effet “îlot de chaleur” », a indiqué le porte-parole Francis Labbé par courriel. « Il y aura pratiquement 10 fois plus d’arbres et arbustes à la fin des travaux, passant de 14 actuellement à 131 à la fin des travaux. »

La société d’État s’est dotée de règles pour l’aménagement de ses stationnements de plus de 100 places, notamment de prévoir un couvert végétal représentant 40 % de la surface asphaltée (une fois les arbres arrivés à maturité).