L’autoroute Métropolitaine et ses voies de desserte ont été rouvertes à la circulation dimanche, après des fermetures complètes en raison du démantèlement d’une partie du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou. Québec dit dresser un bilan positif du week-end, malgré une plus forte congestion sur le réseau local.

« Ça a bien été, tout s’est déroulé comme prévu. L’autoroute 40 en direction ouest a même été rouverte aux alentours de 10 h 20 et à 10 h 40 vers l’est, soit un peu plus tôt que prévu », a expliqué dimanche le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Martin Girard.

Entre samedi à 22 h et dimanche à 11 h, l’autoroute Métropolitaine avait été complètement fermée en direction est entre la sortie 78 et les entrées en provenance de l’autoroute 25. En direction ouest, tout le tronçon entre la sortie 80 nord et l’entrée venant du boulevard Langelier était aussi fermé.

La raison : des équipes procédaient au démantèlement partiel du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou, au-dessus de l’autoroute 40, à l’aide de plusieurs équipements de machinerie. « Après le démantèlement, on va passer en mode construction de la nouvelle structure dans les prochaines semaines », a poursuivi M. Girard au bout du fil.

Toutes les voies de desserte de l’autoroute avaient également été fermées entre 21 h, samedi, et 14 h, dimanche. En direction est, on ne pouvait plus rouler entre l’avenue des Halles et l’entrée du centre commercial, tandis qu’en direction ouest, la circulation avait été interrompue entre la rue Jarry Est et l’avenue de Neuville. Ces tronçons ont été rouverts à la circulation en milieu d’après-midi, dimanche.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Des équipes procédaient au démantèlement partiel du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou, au-dessus de l’autoroute 40, à l’aide de machinerie lourde.

Circulation sur le réseau local

Après une pause hivernale, les travaux de reconstruction de ce pont d’étagement ont repris depuis le 20 mars. Ce vaste chantier entamé en 2021 doit se terminer d’ici la fin de l’année 2023.

Prévoyant une « forte congestion » en lien avec ces travaux, Québec avait invité la population à éviter le secteur durant la fin de semaine. Autour de la fermeture, plusieurs axes ont été fortement achalandés dans l’île de Montréal, samedi et dimanche, a pu constater La Presse.

« Sur notre réseau, donc au niveau des autoroutes 40 et 25 surtout, on n’a pas noté d’éléments majeurs. Il n’y a pas eu de congestion importante. Sur le réseau local, par contre, c’est certain que ça n’a probablement pas été aussi fluide qu’en temps normal », note en ce sens Martin Girard.

D’autres fermetures sont d’ailleurs à prévoir dans les prochaines semaines, mais on ignore encore la nature de celles-ci. Elles seront précisées au fur et à mesure, par communiqués de presse, sur le site du gouvernement du Québec.

À tout moment, les autorités rappellent également que les différentes phases de travaux pourraient être reportées en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles imprévues. Dans ce contexte, on conseille aux usagers de consulter la plateforme de Québec 511 afin de mieux planifier leurs déplacements.