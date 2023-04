Un colis suspect qui aurait été laissé au niveau de l’accotement du boulevard Milan, sous le viaduc enjambant l’autoroute, serait à l’origine du déploiement policier et de la fermeture de l’autoroute.

L’autoroute 10 a été complètement fermée à la circulation dimanche, et ce dans les deux directions, en raison de la présence d’un colis suspect qui a forcé une vaste « opération policière » de la Sûreté du Québec (SQ). Les voies ont été rouvertes en milieu d’après-midi.

« Une opération policière est actuellement en cours dans le secteur de l’autoroute 10, en direction Est, au km 8 à Brossard. Nous demandons aux automobilistes d’éviter le secteur », avait indiqué la Sûreté du Québec dans un bref communiqué, en début de journée dimanche.

Un peu plus tard, le corps policier a précisé que la fermeture « est maintenant terminée sur l’autoroute 10 et que la circulation est revenue à la normale ». La SQ a précisé avoir « été appelée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) pour des vérifications ». « Suite à ces vérifications, nous pouvons confirmer que la situation est conforme », ont certifié les autorités.

Officiellement, la police ne confirme pas la raison de son opération, mais une source policière a indiqué à La Presse dimanche qu’un colis suspect qui aurait été laissé au niveau de l’accotement du boulevard Milan, sous le viaduc enjambant l’autoroute, serait à l’origine du déploiement.

« On ne prend pas de chance dans ce temps-là, on s’assure de faire toutes les vérifications requises », a dit cette source qui n’était pas autorisée à parler publiquement.

La fermeture a provoqué beaucoup de congestion dans le secteur, le trafic s’étalant sur plusieurs kilomètres de distance, ont montré les caméras de surveillance du MTMD en après-midi. Sur Twitter, le ministère avait d’ailleurs également confirmé la fermeture complète via Québec 511, en parlant également d’une « opération de la sécurité policière », sans non plus s’avancer davantage.

C’est peu après 14 h que l’autoroute a été finalement rouverte à la circulation dans les deux directions.