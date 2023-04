Les stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon ne pourront accueillir d’usagers et des trains entre 5 h 30 et 19 h, le 30 avril prochain.

Plusieurs stations de la ligne bleue seront exceptionnellement fermées le 30 avril prochain, de 5 h 30 à 19 h, en raison de « contraintes liées aux travaux d’accessibilité » universelle devant se tenir à la station Édouard-Montpetit.

C’est ce qu’a annoncé vendredi la Société de transport de Montréal (STM) dans un communiqué de presse, en précisant devoir procéder de la sorte en raison « de l’emplacement des appareils de voies nécessaires au retournement des trains ».

Les travaux consistent en l’installation de deux ascenseurs qui permettront rendre la station Édouard-Montpetit accessible universellement. Le premier ascenseur reliera tous les paliers en direction de Saint-Michel, et le second, du côté nord, reliera les passerelles et le quai en direction Snowdon L’édicule de la station sera aussi agrandi pour y implanter un escalier, deux lignes de perception supplémentaires.

Ainsi, les stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon ne pourront accueillir d’usagers et des trains entre 5 h 30 et 19 h, le 30 avril prochain.

Le reste de la ligne bleue, soit le tronçon entre les stations Parc et Saint-Michel, demeurera toutefois disponible en tout temps, tout « comme la ligne orange à la station Snowdon qui pourra être utilisée pour se rendre jusqu’à la station Jean-Talon », note également la STM.

Un service de navette, la ligne spéciale 809, offrira aussi un service aux 15 minutes de 5 h 30 à 7 h et aux 10 minutes de 7 h à 19 h entre les stations Snowdon et Jean-Talon, qui sont déjà accessibles universellement toutes les deux.

D’ailleurs, la navette « effectuera un arrêt à chaque station de métro de la ligne bleue et sera offerte dans les deux directions », promet la société de transport. Celle-ci invite aussi les usagers à utiliser son calculateur d’itinéraires en ligne sur son site web, en « décochant l’option métro ».

Encore 42 à transformer

Jusqu’ici, quelque 26 stations du réseau de métro de Montréal sont universellement accessibles et peuvent donc être utilisées par les personnes vivant avec un handicap. La plus récente est la station McGill, située sur la ligne verte, qui l’est devenue au début du mois d’avril.

Sur un total de 68 stations, il reste néanmoins encore 42 d’entre elles qui n’ont toujours pas d’ascenseurs. Cinq autres chantiers sont en cours dans les stations Berri-UQAM, Édouard-Montpetit, D’Iberville, Outremont et Place Saint-Henri.

Rappelons que la société de transport souhaite rendre au moins 30 stations accessibles d’ici 2025. À plus long terme, l’organisme entend le faire pour toutes ses stations, comme le sera le Réseau express métropolitain (REM), dont la mise en fonction du premier tronçon est prévue ce printemps.