Le World Summit AI à Montréal, deuxième phase de l’initiative « J’aime travailler au centre-ville », plusieurs commissions parlementaires à Québec… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

La Presse

Le World Summit AI les 19 et 20 avril Le World Summit AI se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 19 et 20 avril. Quelque 3 000 délégués des quatre coins du monde seront présents pour l’occasion. Des sommités mondiales de l’intelligence artificielle issues du milieu universitaire, des gouvernements et des entreprises technologiques. Yoshua Bengio sera de la partie.

Début du procès de Fox News PHOTO MARK LENNIHAN, ASSOCIATED PRESS Les studios de Fox News à New York Le début du procès de la chaîne américaine Fox News, poursuivie en diffamation par une entreprise de machines de vote électronique pour sa couverture de la présidentielle de 2020 pourrait s’amorcer le 18 avril. L’entreprise Dominion Voting Systems accuse Fox News de l’avoir diffamée à de nombreuses reprises après le scrutin de novembre 2020 perdu par Donald Trump contre Joe Biden, en donnant du crédit à la thèse jamais prouvée d’une élection truquée et en pointant du doigt le rôle de ses machines.

Deuxième phase de l’initiative « J’aime travailler au centre-ville » PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc La Chambre de commerce du Montréal annonce le déploiement de cinq nouvelles installations artistiques, expériences sensorielles et activités ludiques au centre-ville de Montréal. Lundi 17 avril, à 10 h

Travaux parlementaires à Québec PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL Assemblée nationale du Québec Des consultations particulières liées au projet de loi n° 19, Loi sur l’encadrement du travail des enfants, ainsi qu’au projet de loi n° 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, sont à surveiller cette semaine à Québec.

Annonce concernant le programme Soutien à l’action bénévole PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, donne une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant le programme Soutien à l’action bénévole. Elle sera accompagnée du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l’Estrie et député de Granby, François Bonnardel, ainsi que de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest. Lundi 17 avril, 10 h

Investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2023-2025 dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, fait une annonce concernant les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Lundi 17 avril, 10 h 30, à New Richmond

Annonce en matière d’infrastructure de transport entre la Montérégie et Montréal PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, et la députée de Soulanges, Marilyne Picard, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, procèdent à une annonce concernant une infrastructure de transport entre la Montérégie et Montréal. Lundi 17 avril, 10 h 30, à Vaudreuil-Dorion

Inauguration de l’usine de fabrication de batteries de Lion Électrique à Mirabel PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Lion Électrique se spécialise notamment dans la fabrication d’autobus électriques. Lion Électrique procède à l’inauguration de la première usine de fabrication de batteries pour véhicules de poids moyen et lourd au Québec, à Mirabel, lors d’une conférence de presse. Le président-fondateur de Lion Électrique, Marc Bédard, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon et le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charrette seront présents. Lundi 17 avril, 11 h, à Mirabel

Conférence de presse de l’INRS au sujet de la retraite de parents ayant un enfant à besoins particuliers PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) tient une conférence de presse de l’INRS au sujet de la retraite de parents ayant un enfant à besoins particuliers. L’INRS donne une conférence au sujet de la retraite de parents ayant un enfant à besoins particuliers. Dans un contexte où, vieillir en occupant le rôle de personne proche aidante envers son enfant à besoins particuliers est lié à de nombreuses préoccupations, autant par rapport à son propre avenir qu’à celui de l’enfant. Lundi 17 avril, 12 h, à Montréal

Résultats financiers de Reitmans et de Metro PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Reitmans présente ses résultats financiers jeudi. L’entreprise Reitmans présente ses résultats annuels le 19 avril, à une heure qui demeure à déterminer. Metro présentera quant à elle ses résultats du deuxième trimestre de 2023.