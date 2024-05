La crise interne à Québec solidaire se ressent dans les intentions de vote pour le parti, en baisse marquée depuis deux mois, selon un sondage Léger-Québecor publié mardi soir.

Durant cette période, le parti a perdu le tiers de ses appuis, révèle le coup de sonde mené du 10 au 13 mai derniers, soit environ deux semaines après le départ soudain de la co-porte-parole du parti, Émilise Lessard-Therrien.

Alors que la formation de gauche récoltait 18 % des intentions de vote en mars dernier, selon la même maison de sondage, ses appuis ont fondu à 12 %.

Il s’agit du pire score de Québec solidaire depuis février 2022 selon Le Journal de Québec, soit quelques mois avant les dernières élections générales où il avait obtenu 15,43 % des voix.

La glissade du parti mené par Gabriel Nadeau-Dubois est encore pire auprès de l’électorat féminin avec une perte de 12 points en deux mois dans cette catégorie, d’après les chiffres présentés mardi. L’enquête révèle aussi un recul de 12 points de pourcentage chez les 18 à 34 ans pour Québec solidaire.

Ces résultats ne manqueront pas de faire parler au prochain Conseil national du parti, prévu du 24 au 26 mai au cégep de Jonquière.

Les membres de Québec solidaire y seront appelés à décider s’ils adoptent, en totalité ou avec des modifications, la « déclaration de Saguenay ». Il s’agit d’une première étape qui s’inscrit dans la vision « pragmatique » du chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois annoncé après le départ soudain d’Émilise Lessard-Therrien.

Le PQ recule, mais reste loin en tête

Par ailleurs, les appuis du Parti québécois (PQ), loin en tête, reculent de 2 points de pourcentage par rapport au mois précédent pour s’établir à 32 %.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le parti de Paul St-Pierre Plamondon dépasse ainsi de 10 points de pourcentage la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault, qui a elle aussi perdu 2 points pour retrouver les 22 % d’intentions de vote qu’elle détenait en mars dernier.

Ce chiffre est toutefois bien loin des 50 % dont le gouvernement pouvait se targuer au zénith de sa popularité, lors du premier été de la pandémie, en 2020.

Même si on ignore toujours qui dirigera le Parti libéral du Québec (PLQ) lors de la prochaine campagne électorale, la formation politique regagne quelques points de pourcentage, pour s’établir à 17 % dans les intentions de vote.

À égalité avec Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime récolte lui aussi 12 %.

Léger et Québecor précisent que ce coup de sonde a été mené auprès de 1031 Québécois et Québécoises de 18 ou plus. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1031 répondants est de ± 3,05 %, 19 fois sur 20.