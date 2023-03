Les travaux consistent essentiellement à remplacer les tabliers des deux ponts, dont ses poutres, et réparer ses culées et les piles.

Les premières entraves liées à la réfection des tunnels Ville-Marie et Viger commenceront ce week-end. La route 136 sera fermée dans les deux directions au centre-ville, de vendredi soir à lundi matin, le temps de démolir une partie du tablier du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent.

C’est ce qu’a confirmé lundi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un communiqué, en reconnaissant d’emblée que « d’autres fermetures ponctuelles de fin de semaine sur la route 136 sont à prévoir et seront annoncées ultérieurement ».

Ainsi, dès ce vendredi 23 h et jusqu’au lundi suivant à 5 h, la route 136 sera complètement fermée en direction ouest, entre la rue Panet et l’entrée provenant de la rue Lucien-L’Allier. Québec précise que « la circulation sera déviée sur l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine ».

En direction est, la route 136 sera aussi entièrement fermée pendant la même période, cette fois entre la sortie 4 Pont Victoria/Boulevard Robert-Bourassa/Rue de la Montagne et l’entrée provenant de la rue Atataken. Dans ce cas-ci, on invitera les automobilistes à se rabattre sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine.

Le ministère affirme que les bretelles d’accès menant à tous ces tronçons « seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de la route 136 ». Les détours seront quant à eux clairement affichés par des panneaux de signalisation. Une « présence policière est également prévue afin d’assurer la fluidité de la circulation ».

Via un communiqué, le gouvernement précise également que cette fermeture majeure « est nécessaire afin de procéder à la démolition de la partie centrale du tablier du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent ».

Dès le mois de novembre, La Presse avait rapporté la tenue de ces travaux, qui engendreront plusieurs entraves dans les semaines à venir, le plus souvent la fin de semaine. Pour « limiter les répercussions sur la circulation », Québec prévoit d’ailleurs ne pas fermer les deux ponts d’étagement de façon simultanée. L’accès aux commerces et autres édifices sera par ailleurs maintenu pendant toute la durée des travaux.

Ce n’est qu’une fois les travaux du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent terminés, à l’été 2024, que ceux sur le pont d’étagement de la rue Saint-Urbain seront entamés. Cette seconde phase de chantiers devrait être lancée à l’été 2024, et se terminer à l’automne 2026.

Les travaux consistent essentiellement à remplacer les tabliers des deux ponts, dont ses poutres, et réparer ses culées et les piles. Les systèmes mécaniques, les parois des tunnels Viger et Ville-Marie, les murs de soutènement et la chaussée seront aussi reconstruits à neuf. Le chantier est évalué à 2 milliards de dollars.

Si des conditions météorologiques « défavorables ou des contraintes opérationnelles » devaient survenir, toute entrave pourrait être annulée et reportée « sans préavis », rappelle par ailleurs le MTMD, qui invite les automobilistes à s’informer sur les entraves en cours via la plateforme Québec 511, afin de mieux planifier ses déplacements.