Québec a annoncé lundi cinq nouvelles mesures entourant les travaux majeurs au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, où l’achalandage automobile est en chute depuis le mois de novembre. La plupart des mesures toucheront surtout les usagers de la Rive-Sud.

Une nouvelle « navette santé », visant à offrir un service plus rapide aux employés du réseau, sera d’abord mise en place sur l’île. La ligne 811 aura des départs toutes les 20 minutes en heure de pointe, depuis le terminus Radisson. Elle desservira les stations Cadillac, Langelier et Assomption, pour ensuite culminer vers l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Institut de cardiologie de Montréal, le Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine et l’hôpital Santa Cabrini.

Les CHSLD Marie-Curie-Sklodowska, Marie-Rollet et Dante seront aussi desservis, en plus de la Polyclinique Cabrini et le Centre d’hébergement de la Maison Saint-Joseph.

À noter : la navette gratuite 462 du Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui offre déjà trois départs en pointe depuis les stationnement incitatifs de Touraine et de Mortagne, prolongera aussi son parcours dès le 12 décembre pour s’arrêter dans ces mêmes établissements de santé.

Ce jour-là, un départ sera par ailleurs ajouté sur la ligne 461, qui part de la Rive-Sud. Entre lundi et vendredi, il sera ainsi dorénavant possible d’emprunter la navette « dès 4 h 40 au stationnement incitatif de Touraine, et dès 4 h 47 à celui de Mortagne, pour une arrivée prévue au terminus Radisson à 4 h 58 », affirme le gouvernement.

La fréquence de la ligne exo-520, elle, sera augmentée dès le 9 janvier pour atteindre les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson « toutes les 20 minutes durant les heures de pointe ». Jusqu’ici, les départs étaient plutôt aux 30 minutes.

Sur la rue Sherbrooke, la Société de transport de Montréal (STM) allongera également les heures d’opération des voies réservées entre l’avenue Haig et la rue Beaudry en direction ouest, ainsi qu’entre les rues Parthenais et Arcand en direction est. Les voies demeureront réservées aux autobus de 6 h à 20 h en semaine, alors qu’elles ne l’étaient qu’en pointe jusqu’ici.

Enfin, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) lancera dès le 14 décembre « une première phase de tests en lien avec un projet pilote de covoiturage » qu’elle veut mettre sur pied d’ici le début 2023. Selon Québec, le projet pilote « prévoit une rémunération pour les conducteurs, qui est bonifiée lorsqu’ils effectuent du covoiturage sur l’un des quatre liens entre Montréal et la Rive-Sud, soit le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et les ponts Jacques-Cartier, Samuel-De Champlain ou Victoria ».

Avant le début des travaux, en juillet 2020, 120 000 véhicules roulaient dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine chaque jour. Puis, en septembre 2022, quelques semaines avant le lancement du chantier, il n’y en avait plus que 85 000. Au début de décembre, ce chiffre n’était plus que de 58 000.