Un vent de changement a beau avoir soufflé sur l’ensemble des radios cet automne, une chose reste immuable : la domination du 98,5 FM à Montréal.

D’après le dernier coup de sonde de Numeris, qui couvre la période du 29 août au 27 novembre, l’antenne de Cogeco continue de trôner au sommet du palmarès des stations les plus populaires (écoutées) du Grand Montréal francophone avec 23,9 parts de marché, en légère décroissance de 4,4 % par rapport à l’automne 2021.

Ces résultats enthousiasment sa directrice des programmes, Julie-Christine Gagnon. « Durant toute la journée, de 5 h 30 le matin jusqu’à 18 h 30, on est numéro 1 au Canada », précise-t-elle en entrevue.

Propulsée par Paul Arcand, la grille du 98,5 FM a subi deux importantes modifications au cours des derniers mois. Depuis la rentrée automnale, Luc Ferrandez a succédé à Bernard Drainville en animant Sans réserve, la nouvelle émission du midi, et Elisabeth Crête a remplacé Paul Houde aux commandes des matinales du week-end avec Chantal Lamarre. Tous deux enregistrent des baisses dans leurs créneaux respectifs. Ferrandez a perdu 15 % des parts de marché, alors que Crête essuie une perte d’environ 20 %.

« On est très fier des équipes qu’on a mises en place, mais on travaille tous les jours, a déclaré Julie-Christine Gagnon. Je m’assois avec l’équipe de Luc Ferrandez de manière quotidienne. On peaufine des choses. On essaie de s’améliorer. La fin de semaine, on fait la même chose. On est très content. On a amené deux femmes en ondes. […] On est très confiant pour l’avenir. »

Le 98,5 FM devance son éternelle rivale, ICI Première, qui obtient 16,6 parts de marché, ses meilleurs résultats automnaux depuis l’instauration des mesures PPM de Numéris en 2008.

Dix nouveaux rendez-vous ont récemment intégré la grille du diffuseur public. Parmi eux, La journée (est encore jeune) s’illustre en s’inscrivant au top 10 des émissions les plus écoutées à Montréal. « C’est un format assez audacieux, avec beaucoup d’humour, indique Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada. C’est formidable de voir que l’émission a tout de suite pris sa place. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Philippe Wauthier anime La journée (est encore jeune) sur ICI Première.

Diffusée immédiatement après La journée (est encore jeune) du lundi au vendredi, Il restera toujours la culture avec Émilie Perreault décroche 11 parts de marché, un fléchissement de 8 % par rapport au dernier automne de Marie-Louise Arsenault au volant de Plus on est de fous, plus on lit ! Parlant de Marie-Louise Arsenault, sa nouvelle émission, Tout peut arriver, réalise une hausse dans son créneau du samedi de 16 h à 19 h (12,3 parts de marché, contre 10,9 en 2021).

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Louise Arsenault

Rythme accélère le tempo

Du côté des stations musicales, Rythme FM arrive bonne première avec 13,5 parts de marché, une augmentation substantielle de 23 % comparativement à l’automne dernier.

L’arrivée de Marie-Ève Janvier en matinée (en remplacement de Julie Bélanger, qui a délaissé son micro au printemps après 14 ans de loyaux services) a reçu un accueil chaleureux des auditeurs. Du lundi au jeudi dans cette case horaire, les parts de marché de Rythme au travail ont grimpé de 12,7 %, et à l’heure du lunch, le tandem Marie-Ève Janvier-Anouk Bélanger se distingue avec 12,6 parts de marché (+ 10 %). De quoi rassurer les patrons.

« On savait que Marie-Ève Janvier était appréciée et qu’elle allait faire une super job », a commenté le directeur général de Rythme FM, Marc Thibault, qui relève également les performances de Nadia Bilodeau aux commandes de Rythme le week-end, qui affiche une croissance de 31 % le samedi et de 49 % le dimanche.

Rythme FM creuse ainsi l’écart avec Rouge, qui demeure au point neutre avec 6,9 parts de marché. Chez Bell Média, on parle néanmoins d’un sondage satisfaisant, puisque Rouge atteint sa cible auprès des femmes de 25 à 54 ans, un groupe prisé des annonceurs.

Ailleurs, la lutte entre CKOI et Énergie se resserre. En raison d’une baisse de 10 % par rapport à 2021, CKOI termine la saison automnale avec 8,1 parts de marché, tout juste derrière Énergie, avec 8,2 parts de marché. L’antenne de Bell Média a connu un sort inverse au cours des derniers mois, en enregistrant une augmentation de 10,8 %.

Signalons également les progressions de WKND (+ 58 % pour 1,9 part de marché) et, surtout, d’ICI Musique (+ 26 % pour 5,9 parts de marché). Depuis 2019, la part de l’antenne musicale de Radio-Canada a doublé, signale Caroline Jamet.

Pour sa part, BPM Sports, qui a fait beaucoup de bruit en recrutant Paul Houde et Denis Coderre, stagne à 0,8 part de marché.

Enfin, le début des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine explique en partie la hausse d’achalandage de Radio Circulation (+ 50 % par rapport à l’automne 2021), qui arbore dorénavant 0,3 part de marché. Plus la circulation routière crée de problèmes, plus la station en profite.