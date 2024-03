Le public, le privé et le bénévolat à 500 000 $

« On ne se ment pas : c’est beaucoup plus lucratif au privé. Le public, on voit ça… je ne veux pas le dire méchamment… mais c’est quasiment du bénévolat. C’est moins efficace, c’est moins productif, on est pris à faire des gardes, à rentrer le soir, à faire des fins de semaine. C’est comme notre bonne action qu’on fait là. »