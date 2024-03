Le 8 avril prochain, je serai aux premières loges pour vivre un des plus beaux spectacles astronomiques : une éclipse totale de Soleil.

Rémi Quirion Scientifique en chef du Québec, et de nombreuses organisations cosignataires*

La durée de la totalité de l’éclipse est courte (un peu plus d’une minute à Montréal à presque quatre minutes en Estrie), mais comme scientifique en chef, j’ai la conviction que ce phénomène est l’occasion de partager collectivement un moment d’émerveillement unique, que la science nous aide à mieux connaître et comprendre. D’ailleurs, nous savons déjà que les prochaines éclipses totales ne seront visibles au Québec qu’en 2079, puis 2106 et 2205 !

Imaginez la Lune qui vient se placer doucement devant le Soleil. La luminosité prend des teintes orangées. Quelque chose d’étrange se prépare. Des ombres en forme de croissant apparaissent. Puis la noirceur s’installe. La température chute de presque 10 degrés Celsius. C’est la nuit… en plein jour.

Des planètes apparaissent, des étoiles même. Puis le Soleil se pare de sa plus belle couronne. Étrangement, les oiseaux cessent de chanter. Les humains sont alors émus et heureux. Certains applaudissent, d’autres s’exaltent, beaucoup crient ou sont en larmes. Personne, personne, personne n’est indifférent.

Les écoles primaires et secondaires du Québec sont des endroits propices pour célébrer cet évènement et faire de l’observation scientifique dans un contexte ludique et sécuritaire. Préparer les élèves adéquatement, c’est profiter d’un laboratoire à ciel ouvert extraordinaire pour créer des vocations, susciter l’intérêt, expliquer et démystifier le phénomène. C’est aussi le moment parfait pour permettre à nos établissements scolaires de faire rêver les plus jeunes avec la science et la découverte⁠1 et de s’inspirer de la littérature jeunesse⁠2 afin d’aborder le sujet des éclipses avec les élèves.

Un foisonnement d’activités existe. Grâce au travail de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), nombreux sont les membres du corps professoral et du personnel de service de garde qui sont enthousiastes à l’idée de guider les élèves pour cet évènement exceptionnel. Si vous êtes dans l’impossibilité de vivre ce moment en contexte scolaire, n’hésitez pas à profiter du moment en famille, entre amis et avec votre voisinage.

Quelques précautions

Bien évidemment, observer le Soleil – que ce soit pendant une éclipse ou pas – nécessite quelques précautions et de la préparation. L’idéal est de pouvoir se prémunir de lunettes d’éclipse certifiées⁠3, mais, le temps passant, il devient difficile d’en trouver. Si vous êtes à Montréal, en plus du Centre des sciences, le Planétarium distribue près de 300 000 paires de lunettes dans les écoles primaires et secondaires et vous convie à un grand rassemblement au parc Jean-Drapeau où plus de 100 000 paires seront aussi offertes gratuitement le jour même. Si vous êtes à l’extérieur de Montréal, sachez que beaucoup d’autres occasions de se rassembler publiquement et d’obtenir des lunettes gratuites existent, notamment à Bromont, à Saint-Georges, à Rimouski et ailleurs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Observation d’une éclipse partielle à Montréal en 2017

Si vous n’avez pas de lunettes, il existe quelques méthodes⁠4 pour observer de façon indirecte (et sécuritaire) le Soleil pendant une éclipse, notamment si vous êtes situé sur cette bande de 200 km de largeur entre Montréal et Mégantic. En dehors de cette bande, vous pourrez vivre une éclipse partielle, où la Lune ne couvrira pas complètement le Soleil (raison de plus pour faire preuve de prudence). D’ailleurs, n’hésitez pas à utiliser l’application gratuite de la Fédération des astronomes amateurs vous permettant de simuler et suivre le déroulement de l’éclipse solaire.

Cette éclipse de Soleil du siècle nous permettra de nous rapprocher de ce que la nature a de plus beau à offrir. Elle nous permettra d’apprendre – ensemble –, de découvrir – ensemble –, et enfin, probablement le plus important, de nous émerveiller, toutes et tous ensemble.

Rémi Quirion et les Fonds de recherche du Québec organisent un webinaire⁠5 le 21 mars prochain, à midi.

Cosignataires : Olivier Hernandez, directeur du Planétarium à Espace pour la vie, Le Détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse, Agence spatiale canadienne, À la découverte de l’univers, Association des communicateurs scientifiques du Québec, Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec, Astrolab du Mont-Mégantic, Centre de recherche en astrophysique du Québec, Centre des sciences de Montréal, Cosmodôme, Fédération des astronomes amateurs du Québec, Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, Institut spatial Trottier de McGill, les magazines Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium, Observatoire du Mont-Mégantic

1. Découvrez comment enseigner l’éclipse

2. Lisez « Aborder l’éclipse solaire du 8 avril 2024 au primaire par la littérature jeunesse »

3. Consultez la page Sécurité pendant une éclipse solaire

4. Lisez des conseils pour l’observation du Soleil

5. Participez au webinaire

