Qui a peur d’une éclipse solaire ? L’Association de l’enseignement des sciences et de la technologie (AESTQ) lance mercredi un « sérieux cri d’alarme » pour dénoncer certains centres de services scolaires, qui entendent fermer leurs écoles le 8 avril prochain. Une décision qui fait primer « l’ignorance » plutôt que la science, dit-on.

Au cours des dernières semaines, plusieurs centres de services scolaires ont annoncé qu’ils allaient fermer leurs écoles le 8 avril prochain, alors qu’une éclipse solaire totale sera observée.

Il s’agit d’une décision qui « prive injustement les élèves québécois d’une occasion éducative exceptionnelle », dénonce l’AESTQ.

Au centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, par exemple, on a expliqué aux parents qu’une journée pédagogique serait déplacée à cette date. Les écoles seront donc fermées.

Les enfants, lit-on dans le courriel envoyé, « pourraient être tentés de vouloir observer [l’éclipse] alors qu’ils seront sur le chemin du retour à la maison, à pied ou dans le transport scolaire ».

« Regarder une éclipse solaire à l’œil nu, sans protection adéquate (lunettes certifiées), représente un risque pour la vue, même durant quelques secondes », poursuit-on.

L’AESTQ estime qu’empêcher les jeunes de regarder l’éclipse solaire totale dans un contexte scolaire, « va à l’encontre des objectifs fondamentaux de l’éducation, qui visent à stimuler la curiosité, l’émerveillement et la découverte du monde qui nous entoure ». Il s’agit d’un évènement astronomique rare, rappelle-t-on.

Cette association dit que depuis plusieurs mois, elle fait appel au ministère de l’Éducation « afin de garantir une préparation adéquate et d’éviter les complications actuelles », mais que ces appels restent lettre morte.

En marge d’une conférence il y a deux semaines, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a soutenu qu’il « encourage les écoles à rester ouvertes ».

« Il faut laisser aux centres de services scolaires et aux écoles le soin de s’ajuster. L’éclipse est totale à certains endroits du Québec et partielle à certains endroits », a-t-il déclaré.

« On ne peut pas avoir une mesure mur à mur qui s’applique à tous les centres de services scolaires », a-t-il ajouté, précisant qu’il ne fallait pas que des enfants soient en autobus scolaire au moment de l’éclipse.

« Même si on leur donnait des lunettes, on ne peut pas dire à un enfant de 5 ou 6 ans de ne pas regarder l’éclipse ou de garder ses lunettes. Qui va prendre cette responsabilité ? Le chauffeur d’autobus ? Ben non », a poursuivi M. Drainville.

À Laval, note l’AESTQ, « plus de 35 000 lunettes à éclipse qui ont été fournies gratuitement qui resteront inutilisées, le personnel enseignant s’étant vu interdire leur distribution aux élèves ».

Le centre de services scolaire de Montréal a déjà annoncé que ses écoles demeureront ouvertes. Par l’entremise du Planétarium de Montréal, 95 000 paires de lunettes seront remises aux élèves.