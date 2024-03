PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

« Moi, il y en a qui m’appellent “Madame” ! », lance sa sœur jumelle, Christie Vaïna Rejuste. « Avant de venir aider ceux qui ont des difficultés, j’étais très timide et ça m’a amenée à être plus ouverte. Et mes parents, qui sont des immigrants, ont été tellement fiers quand ils ont su que leurs filles étaient maintenant celles qui aidaient les autres à l’école ! » Les difficultés rencontrées par les élèves immigrants reviennent souvent au fil de la discussion. « Les nouveaux, on doit leur dire qu’ici, ce n’est pas une école comme dans les films américains, qu’on n’est pas en danger ! », dit Christa, ses camarades approuvant et rigolant en pensant à tous les stéréotypes qu’ils entendent sur leur école.