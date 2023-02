Cinquante nuances de gris.

C’est l’image qui m’est venue en tête lorsque je suis allé faire mon pèlerinage annuel au centre commercial CF Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal, le week-end dernier.

Je l’admets, j’avais besoin d’aller chez La Baie, et peut-être aussi l’espoir de trouver un Tiki-Ming encore ouvert, mais je voulais surtout constater encore une fois à quel point ce secteur est peu invitant.

Et pour être rébarbatif, il l’est.

Il y a d’abord le terrain de stationnement, un océan de bitume de 5500 places.

L’autoroute Transcanadienne, aussi, à quelques dizaines de mètres, avec son flot incessant de camions et de voitures.

Et enfin la structure bétonnée du Réseau express métropolitain (REM), qui exploitera bientôt ici son train léger à haute fréquence.

C’est dans cet environnement grisâtre que le propriétaire du site, Cadillac Fairview (CF), conçoit depuis des années un projet de redéveloppement de 400 millions de dollars, sur une portion de son immense stationnement.

La première phase prévoit plus de 800 logements répartis dans trois immeubles de 20 à 25 étages et une grande place publique, à côté de la future station du REM.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE CADILLAC FAIRVIEW La première phase du projet de Cadillac Fairview sur une partie de son stationnement

Un vrai Transit-Oriented Development (TOD), soit un quartier compact axé sur l’accès aux transports. Un projet dont le nouveau maire de Pointe-Claire ne veut rien, mais alors là, rien savoir du tout.

Tim Thomas a été élu en 2021 en promettant de freiner la densification. Son administration a jeté au panier le programme particulier d’urbanisme (PPU) approuvé en 2018 par la municipalité, qui visait à créer un véritable « centre-ville » autour de la station du REM de Pointe-Claire.

Tous les nouveaux projets immobiliers ont été gelés jusqu’à nouvel ordre, y compris celui de CF1.

Pointe-Claire est loin d’être la seule ville à se rebiffer contre l’arrivée massive de nouveaux résidants. Le sujet soulève les passions d’un bout à l’autre du Canada ces derniers temps.

Il manque de logements partout au pays, le prix des loyers explose, et il faudrait construire au moins 3,5 millions de logements d’ici la fin de la décennie (dont 620 000 au Québec) pour espérer revenir à une certaine forme d’abordabilité, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

C’est loin des prévisions actuelles de mises en chantier.

Des stratégies à géométrie variable commencent à se mettre en place au niveau des provinces et des villes pour accélérer (ou pas) la cadence.

L’Ontario y va fort et écrase des orteils dans la foulée. Le gouvernement de Doug Ford a adopté en novembre une loi musclée qui mise entre autres sur une densification accrue près des transports collectifs.

Au Québec, la ville de Trois-Rivières a annoncé récemment des crédits d’impôt pour les constructeurs d’immeubles de huit logements et plus2. Rimouski vient aussi d’adopter une stratégie solide pour se densifier.

Toutes les solutions sont bonnes pour ajouter le plus de logements possible, le plus vite possible, plaident en gros les tenants de la densification.

Ce mouvement bouleverse l’ordre établi – et le règne triomphant du bungalow – un peu partout. Des villes s’y opposent pour une foule de raisons, comme l’augmentation de la circulation automobile ou la perte de quiétude.

À Pointe-Claire, la congestion routière est « déjà l’enfer », m’a fait valoir le maire Tim Thomas en entrevue. Les citoyens refusent les immeubles aussi hauts que ceux proposés par Cadillac Fairview et veulent conserver leurs espaces verts, ajoute-t-il, comme le boisé adjacent à la station du REM, qui appartient à CF.

Le gel sur le développement restera en vigueur le temps de consulter les citoyens, me dit-il, un processus d’au moins deux ans.

Une frange des conseillers municipaux, en porte-à-faux avec le maire, souhaite au contraire que le chantier se réalise et a proposé de reprendre le dialogue avec le promoteur. Ce groupe d’élus a chargé la directrice générale de la Ville de remettre le projet « sur les rails » en lançant un nouveau processus de « participation citoyenne ».

Cadillac Fairview se retrouve coincé au milieu de ces déchirements internes.

La situation est devenue « très difficile à suivre », m’a résumé Brian Salpeter, vice-président principal au développement de CF. Son groupe a travaillé pendant six ans – et investi des millions – pour développer la première phase de son projet, qui respecte le PPU de 2018, rappelle-t-il.

« Ce qu’on veut faire, c’est continuer les discussions sur une base normale avec la Ville, et pas de recommencer à zéro un processus », dit-il.

Pas question de se lancer dans une nouvelle consultation que CF n’a jamais demandée en premier lieu, me fait-il valoir en somme. Le groupe a intenté une poursuite contre la Ville de Pointe-Claire en mars 2022 et cette démarche judiciaire suivra son cours.

Rien ne laisse présager un dénouement de l’impasse à court terme à Pointe-Claire.

Pendant ce temps, d’autres villes de la région métropolitaine accueillent à bras ouverts la densification et érigent des TOD à toute vitesse pour répondre à la demande en logements.

À Brossard, sur la Rive-Sud, des milliards ont déjà été investis autour de deux stations du REM qui doivent entrer en service au printemps. Et le mouvement continuera, avec la construction d’un tout nouveau « centre-ville » autour du futur terminus Panama du REM.

Au total, Brossard prévoit que 17 000 logements seront construits, ce qui représentera des investissements d’environ 7,7 milliards de dollars, m’a indiqué mercredi la mairesse Doreen Assaad.

Est-ce que Québec pourrait imposer des cibles de densification dans la nouvelle mouture de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui sera dévoilée sous peu ? Il n’y aura pas de « mur à mur », m’a confié mercredi la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, mais la loi proposera des outils aux villes pour « mieux se densifier ».

Beaucoup, et j’en suis, attendent les détails avec impatience.