Les salles d’isolement ayant toutes les apparences de cellules de prison utilisées jusqu’à la semaine dernière par la Direction de la protection de la jeunesse de Laval pour mettre en retrait des « enfants tannants » au centre jeunesse Cartier seront modifiées « en urgence », a appris La Presse.

« Veuillez prendre note que des travaux seront réalisés en urgence dans les locaux actuellement utilisés pour faire les isolements à Cartier », peut-on lire dans un communiqué interne envoyé par le CISSS de Laval à ses employés, la semaine dernière.

La Presse a révélé que le CISSS de Laval, aux prises avec une explosion de clientèle et un centre de réadaptation vétuste, mettait en retrait des enfants aux « comportements perturbateurs », aussi jeunes que 9 ans, dans ces locaux beiges et étroits avec comme seul ameublement une base de lit de béton.

Les faits reprochés à ces jeunes pouvaient être d’avoir été agités durant l’heure prévue de repos dans leur chambre après le souper ou de ne pas vouloir manger leur repas. Les enfants hébergés en centre jeunesse viennent de familles qui présentent plusieurs « caractéristiques défavorables à leur développement » comme de la violence et de l’abus, des problèmes de toxicomanie, une culture criminelle ou un faible encadrement, entre autres, selon des documents du CISSS de Laval.

Dans la foulée de la publication du reportage de La Presse, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a lancé une enquête. Celle-ci sera menée par la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a aussi déclenché une enquête pour « vérifier si les faits allégués sont véridiques et si les droits des jeunes sont respectés », et pour « s’assurer que des mesures correctrices soient prises ».

Le CISSS de Laval n’aurait donc pas attendu les conclusions de ces démarches pour modifier les salles d’isolement problématiques. Questionné sur les travaux à venir, le CISSS dit ne pas pouvoir commenter le dossier « en raison de l’enquête en cours ».

Durant la tenue des travaux, les enfants du centre jeunesse Cartier devant être retirés de leur unité seront « isolés » dans des chambres de « l’unité Northview », peut-on lire dans le communiqué interne obtenu par La Presse. L’unité Northview se trouve aussi au centre jeunesse Cartier. Elle avait été entièrement rénovée en 2023 et a accueilli de juin à décembre dernier des enfants lourdement handicapés avec entre autres des troubles du spectre de l’autisme. L’unité portait alors le nom de « Le Jardin ».

Rappelons que les enfants avaient été retirés en catastrophe de cette unité à la suite du déclenchement d’une enquête policière pour maltraitance.

Départ du PDG du CISSS de Laval

Par ailleurs, le PDG du CISSS de Laval, Jean-Philippe Cotton, a annoncé mercredi dernier qu’il quittera bientôt ses fonctions ; il partira à la retraite en septembre prochain. L’annonce de son départ a été faite au moment même où le CISSS faisait les manchettes pour le traitement réservé à certains enfants au centre jeunesse Cartier.

Le CISSS de Laval assure toutefois que « le départ à la retraite de M. Jean-Philippe Cotton n’a pas de lien avec les derniers évènements ». « Cette retraite, planifiée, sera effective pour le mois de septembre. Après 35 années à œuvrer dans le réseau de la santé, M. Cotton prend une retraite bien méritée », indique-t-on au CISSS.

« Bien que mon travail soit enrichissant et stimulant, j’en suis arrivé à la conclusion que le temps passe vite et que le moment est venu pour moi de consacrer plus de temps à ceux et celles que j’aime », écrit M. Cotton dans une lettre envoyée aux employés, médecins, bénévoles et membres du conseil d’administration du CISSS de Laval la semaine dernière.

M. Cotton « entend collaborer pleinement aux travaux des enquêteurs », affirme le CISSS, ajoutant que « l’amélioration des services offerts aux citoyens de Laval a toujours fait partie de ses priorités » et qu’il « va poursuivre en ce sens jusqu’à la journée officielle de son départ ».

M. Cotton est entré en fonction le 25 avril 2022. Son mandat devait être de quatre ans, pouvait-on lire dans le communiqué annonçant sa nomination. Avant de diriger le CISSS de Laval, M. Cotton a été directeur général de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, à Montréal, et avait occupé différents postes de gestion au CISSS des Laurentides, dont celui de directeur des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique de 2015 à 2020 et celui de directeur général adjoint.