Une centaine de manifestants de l’Université Concordia sont allés encourager le campement propalestinien installé à l’Université McGill samedi après-midi, sans toutefois y planter de nouvelles tentes.

Samedi, vers 22 h, une centaine de personnes étaient assises sur la pelouse près du Redpath Hall. Devant eux, le film La bataille d’Alger était projeté sur un grand écran noir, installé à quelques mètres du campement.

Plus de soixante tentes étaient plantées sur le campus de l’Université McGill, sept jours après le début du campement. L’énergie des manifestants était pourtant loin de s’étouffer. « Le soutien de la communauté a été extraordinaire », a ajouté une manifestante, en route vers la projection.

En après-midi se tenait un rassemblement de manifestants mené par la branche montréalaise du Mouvement de la jeunesse palestinienne devant l’Université Concordia. Près d’une centaine de personnes y étaient réunies au passage de La Presse. Le groupe avait l’intention de se rendre au campement. « On est ici en soutien. C’est la seule façon de faire pression auprès des universités », a indiqué une manifestante.

Selon un porte-parole du campement, les manifestants de Concordia n’ont pas posé leurs bagages sur le campus de l’Université McGill. « Beaucoup de groupes viennent nous encourager et repartent après », a-t-il ajouté.

« On n’abandonnera pas »

« On s’attend à avoir de plus en plus de gens. Il fait beau, les cours sont terminés », a expliqué un autre porte-parole du campement installé il y a une semaine à l’entrée de l’Université McGill.

On n’abandonnera pas. On va continuer à mettre de la pression sur l’Université jusqu’à ce qu’elle change ses politiques. Un porte-parole du campement

La demande d’injonction provisoire contre le campement de l’Université McGill à Montréal rejetée mercredi dernier a donné du carburant aux campeurs, selon le jeune homme. « C’était une bonne nouvelle. »

Le premier ministre François Legault avait réitéré vendredi que le « campement illégal » devait être démantelé. Les manifestants réclament de l’université qu’elle rompe tout lien avec Israël. En milieu de semaine, la direction de l’Université McGill a demandé aux manifestants de quitter le campus.

Avec Marie-Eve Morasse et Léa Carrier, La Presse