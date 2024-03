Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Un bistro, des salles de jeu et de réunion, une halte-garderie, des locaux pour travailler ou pour jouer de la musique, et même une salle de spectacle avec des vitraux de Marcelle Ferron. Tout cela est réuni sous le même toit au 4C.

Inauguré en janvier 2023, le Centre culturel et communautaire de Cartierville est situé au 12 225, rue Grenet. Pour bien des gens du quartier, le « 4C » est une deuxième maison, alors qu’avant, c’était celle de la congrégation des Sœurs de la Providence. « C’était un bâtiment 100 % féminin à l’exception du concierge », souligne Dominique Taillon, conseillère en planification à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

La congrégation a vendu l’immeuble à la Ville en 2016 pour 4,6 millions de dollars, soit environ le quart de sa valeur foncière. « Les Sœurs, qui ont fait beaucoup dans le quartier et qui ont construit l’hôpital [du] Sacré-Cœur, souhaitaient que la Ville poursuive leur mission sociale. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE D’une superficie de 8000 mètres carrés sur un grand terrain, le bâtiment du 4C est constitué de quatre ailes.

Un milieu de vie

Les nombreuses chambres ont facilité l’aménagement de salles multifonctionnelles et de bureaux pour des organismes communautaires qui étaient auparavant réunis dans un immeuble commercial du boulevard Henri-Bourassa. « Ce n’était pas un milieu de vie, expose Dominique Taillon. Il y avait un grand besoin dans le quartier pour un lieu de rassemblement qui n’est pas le Tim Hortons du coin de la rue. »

Le secteur Cartierville où se trouve le 4C est dans une zone de revitalisation urbaine intégrée (RUI). En d’autres mots, les citoyens sont invités à participer à la prise de décisions pour améliorer leur qualité de vie et lutter contre la pauvreté.

« Il y a beaucoup d’immeubles d’appartements avec des familles nombreuses. Elles ont besoin d’un lieu pour sortir, surtout l’hiver, sans avoir peur de déranger les voisins, souligne David Sauvé, agent de développement à la Division sports et loisirs. Des familles passent toute une journée ici. Elles apportent leur lunch. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’espace ludique

Pour les parents et leurs enfants, le 4C devient un refuge où on peut jouer, étudier tranquillement, ou juste profiter du Wi-Fi gratuitement. Pour les gens qui vivent seuls, l’endroit permet de briser l’isolement.

En collaboration avec l’organisme Maison de quartier, le 4C a cinq « tiers lieux », soit des « espaces citoyens » modulables où les gens peuvent aller et venir à leur guise pour s’approprier l’espace selon leurs besoins. L’un est ludique, l’autre créatif. Il y a aussi une salle de détente, et la pièce de résistance : l’Agora.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Julie Duchesne, coordonnatrice de la Maison de quartier, dans l’espace créatif

« On offre un point de rassemblement aux habitants du quartier. On veut faciliter les rencontres pour briser la solitude, mais aussi offrir aux gens d’une même famille de passer un agréable moment entre eux », fait valoir Julie Duchesne, coordonnatrice de la Maison de quartier.

Sortir de chez soi, ça fait du bien ! « Peindre avec ses enfants sans salir la cuisine », illustre-t-elle.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cette salle de détente pour lire ou étudier n’est-elle pas invitante ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Maria Nkusa Alexandre confie son bébé de sept mois à la halte-garderie de l’organisme Concertation-Femmes. « Ça m’aide beaucoup, car je suis seule à la maison. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’une des salles de réunion que l’on peut louer.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un local de musique 1 /4







Quand on pense à un centre communautaire, des images de sous-sol d’église au décor défraîchi peuvent surgir dans notre esprit. Il n’en est rien au 4C.

« Le fait que ce soit beau et lumineux ajoute à l’envie de venir. Ce n’est pas comme un sous-sol de centre communautaire », illustre Imene El-Mohri, agente de communication au CLIC de Bordeaux-Cartierville.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Imene El-Mohri travaille pour CLIC de Bordeaux-Cartierville, l’un des organismes qui ont élu domicile au 4C. Il y a aussi Concertation-Femmes, qui offre une halte-garderie et des cours de francisation.

Cette dernière ne pourrait mieux incarner le fait que le 4C est un milieu de vie. En plus de le fréquenter, elle y travaille et son fils ira bientôt dans l’un des deux centres de la petite enfance (CPE) en construction. « Je passe beaucoup de temps ici. Ne manque plus que je m’inscrive au cours de Pilates ! », lance-t-elle.

« C’est ce qu’on voulait pour nos citoyens : qu’ils vivent des expériences différentes ici », se réjouit Dominique Taillon.

Un menu alléchant au bistro

Lors de notre visite dans l’Agora, dont la fenêtre donne sur un jardin collectif, deux femmes de la couronne nord prenaient un café avant un cours de tricot. D’autres vantaient le menu fusion de la cheffe Widby Previlon, surtout sa gaufre au poulet frit.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le bénévole Édouard Kfoury

Dans la cuisine collective, le bénévole Édouard Kfoury, 95 ans, affinait des champignons. Il a perdu sa femme il y a 12 ans après 42 années « formidables », nous a-t-il confié. Chaque soir, quand il rentre à la maison, elle lui manque, a-t-il dit en sortant de son portefeuille une photo de sa bien-aimée. « Je suis mieux ici que de tourner en rond à la maison. Je veux rencontrer des gens », dit celui qui va nager au YMCA de Cartierville après son bénévolat.

Près de l’Agora, on retrouve aussi la friperie Cartier Émilie, une bibliothèque d’outils et une boutique écoresponsable.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La friperie a aussi une boutique en ligne au www.cartieremilie.com.

La salle la plus grandiose est l’ancienne chapelle, conçue par le sculpteur et peintre Charles Daudelin, qui a été transformée en salle de spectacle⁠. On peut y admirer des vitraux de Marcelle Ferron. « La salle est une œuvre. On a voulu respecter le patrimoine du bâtiment », souligne Dominique Taillon en attirant notre attention sur les anciens confessionnaux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dominique Taillon

Le 4C n’a pas fini d’épater son quartier, puisque la bibliothèque n’est pas encore construite, alors que les travaux pour les CPE achèvent. « Nous avons hâte que les enfants arrivent, s’enthousiasme Dominique Taillon. Ce sera encore plus dynamique. »

Consultez la page du Centre culturel et communautaire de Cartierville

Consultez la programmation de la salle Charles-Daudelin